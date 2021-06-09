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Пострадавшую при пожаре в Рязани медсестру эвакуировали в Москву
Пострадавшую при пожаре в Рязани медсестру эвакуировали в Москву - РИА Новости, 09.06.2021
Пострадавшую при пожаре в Рязани медсестру эвакуировали в Москву
Пострадавшую при пожаре в рязанской больнице медсестру вертолетом санавиации эвакуировали на лечение в московский ожоговый центр имени Вишневского, сообщило... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:12
2021-06-09T14:33
николай любимов
москва
пожар в больнице в рязани
россия
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Пострадавшую при пожаре в рязанской больнице медсестру вертолетом санавиации эвакуировали на лечение в московский ожоговый центр имени Вишневского, сообщило правительство региона.По данным минздрава, одна медсестра пострадала больше остальных, получив ожоги первой и второй степени. Она брала кровь у пациента в той самой палате, где, предварительно, загорелся аппарат ИВЛ, и первой начала тушить пожар, а также пыталась реанимировать пациента. Девушке 27 лет, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Было принято решение о ее переводе на лечение в Москву.Власти опубликовали видео, на котором пациентку перемещают из реанимобиля в вертолет санавиации."Пострадавшую при пожаре в рязанской больнице медсестру вертолетом санавиации эвакуировали в московский ожоговый центр имени Вишневского", - говорится в сообщении.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей, а позже за помощью обратилась еще одна медсестра. Губернатор Николай Любимов сообщил, что произошло возгорание аппарата ИВЛ. СУСК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рязанская больница им. Семашко после пожара
— пожар начался в ночь на среду в отделении реанимации, погибли три человека, восемь пострадали; — причиной гибели людей стало отравление угарным газом, сообщили РИА Новости в региональном правительстве; — до прибытия спасателей огонь пытались тушить медсёстры, сообщает источник ТАСС; — четверо из восьми пострадавших переведены в другой корпус той же больницы, ещё четверо направлены в другие медучреждения. Одна из пострадавших — медсестра, сейчас решается вопрос о её транспортировке в Москву; — как сообщили ТАСС в экстренных службах, предварительной причиной ЧП могло стать короткое замыкание, из-за которого загорелся аппарат ИВЛ; — МЧС отмечает, что все системы пожарной защиты сработали, СК начал проверку; — губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил провести проверку всех больниц региона
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видео, николай любимов, москва, пожар в больнице в рязани, россия, происшествия
Пострадавшую при пожаре в Рязани медсестру эвакуировали в Москву
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Пострадавшую при пожаре в рязанской больнице медсестру вертолетом санавиации эвакуировали на лечение в московский ожоговый центр имени Вишневского, сообщило правительство региона.
2021-06-09T14:12
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Пострадавшую при пожаре в Рязани медсестру эвакуировали в Москву

14:12 09.06.2021 (обновлено: 14:33 09.06.2021)
 
© Фото : СУСК по Рязанской областиСотрудник СК на месте пожара в больнице имени Семашко в Рязани
Сотрудник СК на месте пожара в больнице имени Семашко в Рязани - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : СУСК по Рязанской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Пострадавшую при пожаре в рязанской больнице медсестру вертолетом санавиации эвакуировали на лечение в московский ожоговый центр имени Вишневского, сообщило правительство региона.
По данным минздрава, одна медсестра пострадала больше остальных, получив ожоги первой и второй степени. Она брала кровь у пациента в той самой палате, где, предварительно, загорелся аппарат ИВЛ, и первой начала тушить пожар, а также пыталась реанимировать пациента. Девушке 27 лет, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Было принято решение о ее переводе на лечение в Москву.
Власти опубликовали видео, на котором пациентку перемещают из реанимобиля в вертолет санавиации.
"Пострадавшую при пожаре в рязанской больнице медсестру вертолетом санавиации эвакуировали в московский ожоговый центр имени Вишневского", - говорится в сообщении.
В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей, а позже за помощью обратилась еще одна медсестра. Губернатор Николай Любимов сообщил, что произошло возгорание аппарата ИВЛ. СУСК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
 
Николай ЛюбимовМоскваПожар в больнице в РязаниРоссияПроисшествия
 
 
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