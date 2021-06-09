https://ria.ru/20210609/makron-1736363074.html

Жириновский прокомментировал инцидент с пощечиной Макрону

Жириновский прокомментировал инцидент с пощечиной Макрону - РИА Новости, 09.06.2021

Жириновский прокомментировал инцидент с пощечиной Макрону

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которого ударил мужчина, заявил, что рассчитывает на... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T19:48

2021-06-09T19:48

2021-06-09T19:48

эммануэль макрон

лдпр

владимир жириновский

франция

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которого ударил мужчина, заявил, что рассчитывает на "самое строгое наказание для негодяя".Во вторник днем мужчина в толпе ударил по лицу французского лидера, который находился с визитом в департаменте Дром. Как следует из видео, распространенного в социальных сетях, глава Французской Республики после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж подошел к ожидавшим его за ограждением людям. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал Макрону пощечину. В ситуацию быстро вмешалась охрана, проявившего агрессию мужчину скрутили. В результате были задержаны два человека. Второй задержанный снимал сцену.Он добавил, что это отвратительный поступок и такое нужно пресекать сразу в любой стране мира.

https://ria.ru/20210608/pozor-1736210397.html

франция

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эммануэль макрон, лдпр, владимир жириновский, франция, в мире