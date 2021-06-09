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Жириновский прокомментировал инцидент с пощечиной Макрону
Жириновский прокомментировал инцидент с пощечиной Макрону - РИА Новости, 09.06.2021
Жириновский прокомментировал инцидент с пощечиной Макрону
Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которого ударил мужчина, заявил, что рассчитывает на... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T19:48
2021-06-09T19:48
эммануэль макрон
лдпр
владимир жириновский
франция
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которого ударил мужчина, заявил, что рассчитывает на "самое строгое наказание для негодяя".Во вторник днем мужчина в толпе ударил по лицу французского лидера, который находился с визитом в департаменте Дром. Как следует из видео, распространенного в социальных сетях, глава Французской Республики после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж подошел к ожидавшим его за ограждением людям. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал Макрону пощечину. В ситуацию быстро вмешалась охрана, проявившего агрессию мужчину скрутили. В результате были задержаны два человека. Второй задержанный снимал сцену.Он добавил, что это отвратительный поступок и такое нужно пресекать сразу в любой стране мира.
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эммануэль макрон, лдпр, владимир жириновский, франция, в мире

Жириновский прокомментировал инцидент с пощечиной Макрону

19:48 09.06.2021
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Либерально-демократическая партия России" в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Либерально-демократическая партия России в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которого ударил мужчина, заявил, что рассчитывает на "самое строгое наказание для негодяя".
Во вторник днем мужчина в толпе ударил по лицу французского лидера, который находился с визитом в департаменте Дром. Как следует из видео, распространенного в социальных сетях, глава Французской Республики после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж подошел к ожидавшим его за ограждением людям. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал Макрону пощечину. В ситуацию быстро вмешалась охрана, проявившего агрессию мужчину скрутили. В результате были задержаны два человека. Второй задержанный снимал сцену.

"Мы возмущены действиями хулигана, который посмел поднять руку на президента Франции. Должность главы государства священна - это символ самой страны. И поэтому любой удар или оскорбление президента - это удар по всей Франции. Рассчитываем на самое строгое наказание для этого негодяя, скорее всего, это будет 10 лет лишения свободы", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что это отвратительный поступок и такое нужно пресекать сразу в любой стране мира.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 20:15
"Это позор!" Французы сочли пощечину Макрону унижением страны
 
Эммануэль МакронЛДПРВладимир ЖириновскийФранцияВ мире
 
 
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