Жириновский прокомментировал инцидент с пощечиной Макрону
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Либерально-демократическая партия России" в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которого ударил мужчина, заявил, что рассчитывает на "самое строгое наказание для негодяя".
Во вторник днем мужчина в толпе ударил по лицу французского лидера, который находился с визитом в департаменте Дром. Как следует из видео, распространенного в социальных сетях, глава Французской Республики после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж подошел к ожидавшим его за ограждением людям. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал Макрону пощечину. В ситуацию быстро вмешалась охрана, проявившего агрессию мужчину скрутили. В результате были задержаны два человека. Второй задержанный снимал сцену.
"Мы возмущены действиями хулигана, который посмел поднять руку на президента Франции. Должность главы государства священна - это символ самой страны. И поэтому любой удар или оскорбление президента - это удар по всей Франции. Рассчитываем на самое строгое наказание для этого негодяя, скорее всего, это будет 10 лет лишения свободы", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что это отвратительный поступок и такое нужно пресекать сразу в любой стране мира.