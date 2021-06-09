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ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка - РИА Новости, 09.06.2021
ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
Центробанк с сегодняшнего дня отозвал лицензию у петербургского Энергомашбанка. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:50
2021-06-09T08:50
2021-06-09T09:37
агентство по страхованию вкладов
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Центробанк с сегодняшнего дня отозвал лицензию у петербургского Энергомашбанка. Как пояснил регулятор, банк полностью утратил капитал. Он придерживался высокорисковой бизнес-модели, занижал величину необходимого резерва по ссудам, а также нарушал федеральные законы и нормативные акты. В течение года ЦБ не раз применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме того, из-за потери ликвидности Энергомашбанк оказался неспособен исполнять обязательства перед кредиторами, а его собственники не приняли никаких мер для повышения финансовой устойчивости.ЦБ также отозвал у банка и лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.По величине активов Энергомашбанк на 1 апреля занимал 142-е место в банковской системе России. Он был участником системы страхования вкладов.Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам банка не позднее 23 июня. Страховая ответственность предварительно оценивается в 13,7 миллиарда рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/dengi-1734585697.html
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агентство по страхованию вкладов, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика