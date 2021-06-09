https://ria.ru/20210609/litsenziya-1736238098.html

ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка

ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка - РИА Новости, 09.06.2021

ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка

Центробанк с сегодняшнего дня отозвал лицензию у петербургского Энергомашбанка. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T08:50

2021-06-09T08:50

2021-06-09T09:37

агентство по страхованию вкладов

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Центробанк с сегодняшнего дня отозвал лицензию у петербургского Энергомашбанка. Как пояснил регулятор, банк полностью утратил капитал. Он придерживался высокорисковой бизнес-модели, занижал величину необходимого резерва по ссудам, а также нарушал федеральные законы и нормативные акты. В течение года ЦБ не раз применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме того, из-за потери ликвидности Энергомашбанк оказался неспособен исполнять обязательства перед кредиторами, а его собственники не приняли никаких мер для повышения финансовой устойчивости.ЦБ также отозвал у банка и лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.По величине активов Энергомашбанк на 1 апреля занимал 142-е место в банковской системе России. Он был участником системы страхования вкладов.Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам банка не позднее 23 июня. Страховая ответственность предварительно оценивается в 13,7 миллиарда рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/dengi-1734585697.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агентство по страхованию вкладов, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика