Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/lechenie-1736257303.html
Москвичку, задушившую своих детей, направили на принудительное лечение
Москвичку, задушившую своих детей, направили на принудительное лечение - РИА Новости, 09.06.2021
Москвичку, задушившую своих детей, направили на принудительное лечение
Суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар москвичку, убившую в ноябре 2020 года двух своих детей, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:17
2021-06-09T11:17
россия
московский городской суд
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар москвичку, убившую в ноябре 2020 года двух своих детей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Как было установлено в суде, 17 ноября 2020 года в съемной квартире по улице Тайнинской женщина подошла к своим спящим детям 2015 и 2017 годов рождения и задушила их подушкой.Отмечается, что с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы, заключения стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы суд "применил к женщине принудительные меры медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа".Решение суда в законную силу не вступило.
https://ria.ru/20210607/prigovor-1736003229.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, московский городской суд, москва, происшествия

Москвичку, задушившую своих детей, направили на принудительное лечение

11:17 09.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар москвичку, убившую в ноябре 2020 года двух своих детей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Сегодня Московский городской суд рассмотрел постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении 26-летней жительницы столицы, совершившей… убийство двух малолетних, заведомо для нее находящихся в беспомощном состоянии", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, 17 ноября 2020 года в съемной квартире по улице Тайнинской женщина подошла к своим спящим детям 2015 и 2017 годов рождения и задушила их подушкой.
Отмечается, что с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы, заключения стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы суд "применил к женщине принудительные меры медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа".
Решение суда в законную силу не вступило.
Зал, суд, заседание, кресло судьи, документы - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 14:31
В Ивановской области вынесли приговор отцу, убившему четырехмесячного сына
 
РоссияМосковский городской судМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:37Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
17:13МИД заявил о готовности работать с США над новым уравнением безопасности
17:08Парламент Албании вынес вотум недоверия президенту
17:05Медведев заявил, что пенсионная реформа в России была необходима
17:02Госдума запретила россиянам входить в нежелательные НПО за рубежом
Лента новостейМолния