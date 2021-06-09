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Москвичку, задушившую своих детей, направили на принудительное лечение
Москвичку, задушившую своих детей, направили на принудительное лечение - РИА Новости, 09.06.2021
Москвичку, задушившую своих детей, направили на принудительное лечение
Суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар москвичку, убившую в ноябре 2020 года двух своих детей, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:17
2021-06-09T11:17
2021-06-09T11:17
россия
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар москвичку, убившую в ноябре 2020 года двух своих детей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Как было установлено в суде, 17 ноября 2020 года в съемной квартире по улице Тайнинской женщина подошла к своим спящим детям 2015 и 2017 годов рождения и задушила их подушкой.Отмечается, что с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы, заключения стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы суд "применил к женщине принудительные меры медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа".Решение суда в законную силу не вступило.
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россия, московский городской суд, москва, происшествия