https://ria.ru/20210609/lavrov-1736257612.html

Лавров назвал приоритеты России во внешней политике

Лавров назвал приоритеты России во внешней политике - РИА Новости, 09.06.2021

Лавров назвал приоритеты России во внешней политике

Укрепление взаимодействия с Китаем и Индией входит в число безусловных приоритетов России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:18

2021-06-09T11:18

2021-06-09T11:18

россия

сергей лавров

китай

индия

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Укрепление взаимодействия с Китаем и Индией входит в число безусловных приоритетов России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В этом же ряду и углубление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. Именно так оно называется в документах, которые принимались на высшем уровне", - добавил глава МИД РФ.Он отметил, что Россия также расширяет партнерство со странами АСЕАН и другими государствами АТР.Китай и Россия договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Договор был подписан лидерами РФ и Китая 16 июля 2001 года и ратифицирован 28 февраля 2002 года. Договор предусматривает автоматическое продление на пятилетний период.

https://ria.ru/20210606/nato-1735843913.html

россия

китай

индия

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россия, сергей лавров, китай, индия, в мире