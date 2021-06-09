Лавров назвал приоритеты России во внешней политике
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Укрепление взаимодействия с Китаем и Индией входит в число безусловных приоритетов России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В числе наших безусловных приоритетов - укрепление всеобъемлющего взаимодействия с Китаем. В этом году мы отмечаем 20-летие большого двустороннего договора", - сказал Лавров на "Примаковских чтениях".
"В этом же ряду и углубление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. Именно так оно называется в документах, которые принимались на высшем уровне", - добавил глава МИД РФ.
Он отметил, что Россия также расширяет партнерство со странами АСЕАН и другими государствами АТР.
Китай и Россия договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Договор был подписан лидерами РФ и Китая 16 июля 2001 года и ратифицирован 28 февраля 2002 года. Договор предусматривает автоматическое продление на пятилетний период.