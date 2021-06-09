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Лавров назвал приоритеты России во внешней политике
Лавров назвал приоритеты России во внешней политике - РИА Новости, 09.06.2021
Лавров назвал приоритеты России во внешней политике
Укрепление взаимодействия с Китаем и Индией входит в число безусловных приоритетов России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:18
2021-06-09T11:18
россия
сергей лавров
китай
индия
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Укрепление взаимодействия с Китаем и Индией входит в число безусловных приоритетов России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В этом же ряду и углубление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. Именно так оно называется в документах, которые принимались на высшем уровне", - добавил глава МИД РФ.Он отметил, что Россия также расширяет партнерство со странами АСЕАН и другими государствами АТР.Китай и Россия договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Договор был подписан лидерами РФ и Китая 16 июля 2001 года и ратифицирован 28 февраля 2002 года. Договор предусматривает автоматическое продление на пятилетний период.
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россия, сергей лавров, китай, индия, в мире

Лавров назвал приоритеты России во внешней политике

11:18 09.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Укрепление взаимодействия с Китаем и Индией входит в число безусловных приоритетов России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В числе наших безусловных приоритетов - укрепление всеобъемлющего взаимодействия с Китаем. В этом году мы отмечаем 20-летие большого двустороннего договора", - сказал Лавров на "Примаковских чтениях".
"В этом же ряду и углубление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. Именно так оно называется в документах, которые принимались на высшем уровне", - добавил глава МИД РФ.
Он отметил, что Россия также расширяет партнерство со странами АСЕАН и другими государствами АТР.
Саммит стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 07:36
НАТО увидела "серьезный вызов" в усилении сотрудничества России и Китая
Китай и Россия договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Договор был подписан лидерами РФ и Китая 16 июля 2001 года и ратифицирован 28 февраля 2002 года. Договор предусматривает автоматическое продление на пятилетний период.
 
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