https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736371270.html

Семейная пара из Франции привилась от COVID-19 в Псковской области

Семейная пара из Франции привилась от COVID-19 в Псковской области - РИА Новости, 09.06.2021

Семейная пара из Франции привилась от COVID-19 в Псковской области

Супруги Андре Шмитт и Кира Андреева из Франции прошли полный курс вакцинации от коронавируса в районной больнице Псковской области, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T21:04

2021-06-09T21:04

2021-06-09T21:04

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

франция

псковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732798985_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_1a5658a2db2e1ff88e77a4a2ce7ed86a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Супруги Андре Шмитт и Кира Андреева из Франции прошли полный курс вакцинации от коронавируса в районной больнице Псковской области, сообщает оперштаб региона."Андре Шмитт и Кира Андреева из Франции сделали обе прививки от COVID-19 в поликлинике Дедовичской районной больницы", - говорится в сообщении со ссылкой на районную газету "Коммуна".Супруги проводили отпуск в России, поскольку Андреева родом из Дедовичского района. Они предпочли пройти вакцинацию в Псковской области, поскольку во Франции сроки ее ожидания зависят не только от числа желающих, но и от возраста тех, кто хочет привиться.Побочных эффектов после вакцинации препаратом "Спутник V" у семейной пары не возникло, отмечается в сообщении.По данным, приведенным в Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли около 51 тысячи жителей региона.

россия

франция

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, франция, псковская область