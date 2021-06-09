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Семейная пара из Франции привилась от COVID-19 в Псковской области
Семейная пара из Франции привилась от COVID-19 в Псковской области - РИА Новости, 09.06.2021
Семейная пара из Франции привилась от COVID-19 в Псковской области
Супруги Андре Шмитт и Кира Андреева из Франции прошли полный курс вакцинации от коронавируса в районной больнице Псковской области, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T21:04
2021-06-09T21:04
2021-06-09T21:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
франция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Супруги Андре Шмитт и Кира Андреева из Франции прошли полный курс вакцинации от коронавируса в районной больнице Псковской области, сообщает оперштаб региона."Андре Шмитт и Кира Андреева из Франции сделали обе прививки от COVID-19 в поликлинике Дедовичской районной больницы", - говорится в сообщении со ссылкой на районную газету "Коммуна".Супруги проводили отпуск в России, поскольку Андреева родом из Дедовичского района. Они предпочли пройти вакцинацию в Псковской области, поскольку во Франции сроки ее ожидания зависят не только от числа желающих, но и от возраста тех, кто хочет привиться.Побочных эффектов после вакцинации препаратом "Спутник V" у семейной пары не возникло, отмечается в сообщении.По данным, приведенным в Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли около 51 тысячи жителей региона.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, франция, псковская область