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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736329545.html
В Москве увеличат число коек для пациентов с коронавирусом
В Москве увеличат число коек для пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 09.06.2021
В Москве увеличат число коек для пациентов с коронавирусом
До конца недели число коек для больных коронавирусной инфекцией в Москве увеличат до более 14 тысяч, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:38
2021-06-09T16:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. До конца недели число коек для больных коронавирусной инфекцией в Москве увеличат до более 14 тысяч, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В течение всей этой недели мы фиксирует рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для обеспечения каждого москвича необходимой медицинской помощью мы расширяем конечную мощность наших медицинских учреждений, работающих с коронавирусной инфекцией, до более 14 тысяч коек", - сказала Ракова.Она отметила, что на сегодняшний день на больных с коронавирусом отведено 12,5 тысячи коек. По ее словам, до конца недели дополнительные койки будут развернуты в работающих временных госпиталях и редерах - около 460 коек, также дополнительно начнут принимать больных коронавирусом отдельные корпуса больниц имени Е.О. Мухина и имени С.И. Спасокукоцкого, которые уже имеют опыт работы с коронавирусными больными - около 800 коек. Также, по словам Раковой, начнет принимать больных с коронавирусной инфекцией одна из больницы РЖД.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве остаётся сложной, сейчас пациентами с коронавирусом занято около 10 тысяч коек, в ближайшее время для пациентов с коронавирусом откроются дополнительные больницы. Мэр также призвал ресторанный бизнес, общепит и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм в связи с коронавирусом.В свою очередь начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что в Москве усиливается контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и контроль за соблюдением антиковидных мер в организациях.
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коронавирус в россии, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

В Москве увеличат число коек для пациентов с коронавирусом

16:38 09.06.2021 (обновлено: 16:40 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. До конца недели число коек для больных коронавирусной инфекцией в Москве увеличат до более 14 тысяч, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В течение всей этой недели мы фиксирует рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для обеспечения каждого москвича необходимой медицинской помощью мы расширяем конечную мощность наших медицинских учреждений, работающих с коронавирусной инфекцией, до более 14 тысяч коек", - сказала Ракова.
Медицинский работник в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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Она отметила, что на сегодняшний день на больных с коронавирусом отведено 12,5 тысячи коек. По ее словам, до конца недели дополнительные койки будут развернуты в работающих временных госпиталях и редерах - около 460 коек, также дополнительно начнут принимать больных коронавирусом отдельные корпуса больниц имени Е.О. Мухина и имени С.И. Спасокукоцкого, которые уже имеют опыт работы с коронавирусными больными - около 800 коек. Также, по словам Раковой, начнет принимать больных с коронавирусной инфекцией одна из больницы РЖД.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве остаётся сложной, сейчас пациентами с коронавирусом занято около 10 тысяч коек, в ближайшее время для пациентов с коронавирусом откроются дополнительные больницы. Мэр также призвал ресторанный бизнес, общепит и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм в связи с коронавирусом.
В свою очередь начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что в Москве усиливается контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и контроль за соблюдением антиковидных мер в организациях.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
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