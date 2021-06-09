https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736327520.html

Власти Иркутской области сообщили об ухудшении ситуации с COVID-19

Власти Иркутской области сообщили об ухудшении ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021

Власти Иркутской области сообщили об ухудшении ситуации с COVID-19

В Иркутской области наблюдается тенденция к ухудшению ситуации с распространением COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:32

2021-06-09T16:32

2021-06-09T16:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

иркутская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570141770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8fdc0fa9cc1da426fbd6f885cdf17e1.jpg

ИРКУТСК, 9 июн – РИА Новости. В Иркутской области наблюдается тенденция к ухудшению ситуации с распространением COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.В Приангарье могут ввести дополнительные ограничительные меры в связи с распространением COVID-19. Решение будет принято на ближайшем заседании санитарной противоэпидемиологической комиссии."В последние недели наблюдается тенденция к ухудшению эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. Количество положительных тестов на COVID в конце мая – начале июня увеличилось более чем на 15%. Почти в два раза чаще болезнь протекает с проявлениями пневмонии", - говорится в сообщении.Отмечается, что по области для лечения больных с СOVID-19 свободны 21% коек, в Иркутске - 6,6%. С 7 июня региональный коечный фонд увеличен на 227 коек - до 1844.На 9 июня в Иркутской области подтвержден 70 981 случай заболевания COVID-19. По состоянию на 8 июня полностью привит 221 761 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733899014.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, иркутская область