https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736327520.html
Власти Иркутской области сообщили об ухудшении ситуации с COVID-19
Власти Иркутской области сообщили об ухудшении ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021
Власти Иркутской области сообщили об ухудшении ситуации с COVID-19
В Иркутской области наблюдается тенденция к ухудшению ситуации с распространением COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:32
2021-06-09T16:32
2021-06-09T16:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
иркутская область
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ИРКУТСК, 9 июн – РИА Новости. В Иркутской области наблюдается тенденция к ухудшению ситуации с распространением COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.В Приангарье могут ввести дополнительные ограничительные меры в связи с распространением COVID-19. Решение будет принято на ближайшем заседании санитарной противоэпидемиологической комиссии."В последние недели наблюдается тенденция к ухудшению эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. Количество положительных тестов на COVID в конце мая – начале июня увеличилось более чем на 15%. Почти в два раза чаще болезнь протекает с проявлениями пневмонии", - говорится в сообщении.Отмечается, что по области для лечения больных с СOVID-19 свободны 21% коек, в Иркутске - 6,6%. С 7 июня региональный коечный фонд увеличен на 227 коек - до 1844.На 9 июня в Иркутской области подтвержден 70 981 случай заболевания COVID-19. По состоянию на 8 июня полностью привит 221 761 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733899014.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, иркутская область