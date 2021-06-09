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В Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с COVID-19
В Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021
В Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с COVID-19
В Москве продолжает оставаться сложной ситуация с COVID-19, столичные власти планируют в ближайшие дни открыть для приема больных дополнительные больницы,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:07
2021-06-09T14:07
2021-06-09T14:07
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Москве продолжает оставаться сложной ситуация с COVID-19, столичные власти планируют в ближайшие дни открыть для приема больных дополнительные больницы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. ...В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц", - сказал Собянин в среду в ходе встречи с рестораторами.Мэр добавил, что эти учреждения будут задействованы для борьбы с коронавирусной инфекцией.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва