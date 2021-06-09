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В Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с COVID-19
В Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021
В Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с COVID-19
В Москве продолжает оставаться сложной ситуация с COVID-19, столичные власти планируют в ближайшие дни открыть для приема больных дополнительные больницы,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:07
2021-06-09T14:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Москве продолжает оставаться сложной ситуация с COVID-19, столичные власти планируют в ближайшие дни открыть для приема больных дополнительные больницы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. ...В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц", - сказал Собянин в среду в ходе встречи с рестораторами.Мэр добавил, что эти учреждения будут задействованы для борьбы с коронавирусной инфекцией.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва

В Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с COVID-19

14:07 09.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкАвтомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке
Автомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Москве продолжает оставаться сложной ситуация с COVID-19, столичные власти планируют в ближайшие дни открыть для приема больных дополнительные больницы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. ...В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц", - сказал Собянин в среду в ходе встречи с рестораторами.
Мэр добавил, что эти учреждения будут задействованы для борьбы с коронавирусной инфекцией.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
 
 
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