https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736294322.html

В Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с COVID-19

В Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021

В Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с COVID-19

В Москве продолжает оставаться сложной ситуация с COVID-19, столичные власти планируют в ближайшие дни открыть для приема больных дополнительные больницы,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:07

2021-06-09T14:07

2021-06-09T14:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594830481_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_d526192d502c3eedfd42f50b546a0c5a.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Москве продолжает оставаться сложной ситуация с COVID-19, столичные власти планируют в ближайшие дни открыть для приема больных дополнительные больницы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. ...В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц", - сказал Собянин в среду в ходе встречи с рестораторами.Мэр добавил, что эти учреждения будут задействованы для борьбы с коронавирусной инфекцией.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва