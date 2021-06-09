https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736268350.html

Глава Центра Гамалеи Гинцбург объяснил рост заболеваемости COVID-19

Глава Центра Гамалеи Гинцбург объяснил рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021

Глава Центра Гамалеи Гинцбург объяснил рост заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 в России может быть связан с тем, что летом люди становятся мобильнее и активнее общаются, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:07

2021-06-09T12:07

2021-06-09T14:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

александр гинцбург

здоровье

общество

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 в России может быть связан с тем, что летом люди становятся мобильнее и активнее общаются, заявил РИА Новости директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург."Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался", — сказал он.По словам Гинцбурга, те, кто сделал прививку, даже если заражаются, переносят болезнь в легкой форме, поэтому всем необходимо активно прививаться, чтобы защитить себя и своих близких.По данным оперштаба, за минувшие сутки в России впервые с 7 марта выявили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, а в Москве этот показатель составил 4124 — максимум с 16 января.Массовая вакцинация началась в России в середине января. Россиянам доступны "Спутник V" — это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19, созданный Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ, "ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Кроме того, Минздрав зарегистрировал "Спутник Лайт" — это облегченная схема с одним уколом первым компонентом "Спутника V".

https://ria.ru/20210609/premiya-1736257155.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/vaktsina-1736185693.html

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коронавирус в россии, россия, александр гинцбург, здоровье, общество