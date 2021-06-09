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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 1539 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1539 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1539 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1539 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:28
2021-06-09T11:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1539 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице выздоровели еще 2311 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 082 243. В Москве выявлено 4124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1539 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что, помимо этого, в столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1539 пациентов с COVID-19

11:28 09.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1539 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В столице выздоровели еще 2311 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 082 243. В Москве выявлено 4124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1539 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, помимо этого, в столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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