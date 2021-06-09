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В Москве за сутки госпитализировали 1539 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1539 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1539 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1539 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:28

2021-06-09T11:28

2021-06-09T11:28

распространение коронавируса

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коронавирусы

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1539 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице выздоровели еще 2311 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 082 243. В Москве выявлено 4124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1539 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что, помимо этого, в столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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