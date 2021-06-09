https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736259358.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп отмечен в Туве и составляет 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:24

2021-06-09T11:24

2021-06-09T11:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

чукотский автономный округ

здоровье - общество

республика тыва

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп отмечен в Туве и составляет 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,04%, 3. Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания - 0,05%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210607/koronavirus-1736052747.html

россия

чукотский автономный округ

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, чукотский автономный округ, здоровье - общество, республика тыва, общество