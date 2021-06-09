https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736259358.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп отмечен в Туве и составляет 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:24
2021-06-09T11:24
2021-06-09T11:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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чукотский автономный округ
здоровье - общество
республика тыва
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп отмечен в Туве и составляет 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,04%, 3. Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания - 0,05%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210607/koronavirus-1736052747.html
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коронавирус в россии, россия, чукотский автономный округ, здоровье - общество, республика тыва, общество