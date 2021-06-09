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Лавров призвал не политизировать ситуацию вокруг COVID-19

Лавров призвал не политизировать ситуацию вокруг COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021

Лавров призвал не политизировать ситуацию вокруг COVID-19

Нельзя политизировать ситуацию вокруг COVID-19, нужно развивать международное сотрудничество по изучению причин вируса и методов борьбы с ними, заявил глава МИД РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:09

2021-06-09T11:09

2021-06-09T11:09

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Нельзя политизировать ситуацию вокруг COVID-19, нужно развивать международное сотрудничество по изучению причин вируса и методов борьбы с ними, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Попытки политизировать ситуацию вокруг COVID-19 есть, это то, что мы наблюдаем и в других сферах, и что отражает стремление ряда стран действовать методами недобросовестной конкуренции. Нужно развивать широкое транспарентное международное сотрудничество по изучению причин его возникновения и по преодолению пандемии, чтобы разговоры о том, кто виноват, не мешали реализовывать принцип "что делать", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".По словам Лаврова, пандемия стала "тестом на настоящую дружбу", ведь друг познается в беде. "Целый ряд государств решил вакцинами не делиться, такой подход неправомерен, особенно в условиях взаимозависимости, глобализации и с точки зрения общечеловеческой морали и нравственности", - заявил глава МИД РФ.Он напомнил, что в течение последнего месяца России удалось организовать несколько крупных поставок гуманитарной медицинской помощи."Надеемся, что этими усилиями мы сможем скорее справиться с вирусом", - подчеркнул Лавров."Однозначных выводов первопричины возникновения коронавируса пока нет, но это не уникальная ситуация, нам до сих пор неизвестно происхождение вируса Эбола, который появился еще в 70-х годах прошлого века. Убежден, что нужно продолжать работу по изучению вируса, но без политизации", - сказал глава МИД РФ.По словам Лаврова, в чрезвычайной ситуации в области здравоохранения важно иметь сильные национальные системы санитарно-эпидемиологического надзора, системы охраны здоровья, и те страны, которые имеют отлаженные системы здравоохранения, высокую способность к мобилизации медицинских и иных ресурсов, дали более эффективный ответ на вызов коронавирусной инфекции.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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