https://ria.ru/20210609/korobka-1736375212.html

В Лобне проверяют котельную после обнаружения подозрительной коробки

В Лобне проверяют котельную после обнаружения подозрительной коробки - РИА Новости, 09.06.2021

В Лобне проверяют котельную после обнаружения подозрительной коробки

Котельную в подмосковной Лобне проверяют после обнаружения подозрительной коробки, на время эвакуировали жителей двух ближайших домов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T22:04

2021-06-09T22:04

2021-06-09T22:28

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

лобня

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Котельную в подмосковной Лобне проверяют после обнаружения подозрительной коробки, на время эвакуировали жителей двух ближайших домов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По уточнённой информации, коробку нашли на территории котельной. Полиция проводит проверку.По словам источника, зона оцеплена, движение не перекрывалось. На время проверки эвакуировали более чем 500 человек - жителей двух ближайших домов.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".

https://ria.ru/20210316/minirovanie-1601549221.html

россия

лобня

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), лобня, происшествия