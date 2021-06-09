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В Лобне проверяют котельную после обнаружения подозрительной коробки
В Лобне проверяют котельную после обнаружения подозрительной коробки - РИА Новости, 09.06.2021
В Лобне проверяют котельную после обнаружения подозрительной коробки
Котельную в подмосковной Лобне проверяют после обнаружения подозрительной коробки, на время эвакуировали жителей двух ближайших домов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T22:04
2021-06-09T22:04
2021-06-09T22:28
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Котельную в подмосковной Лобне проверяют после обнаружения подозрительной коробки, на время эвакуировали жителей двух ближайших домов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По уточнённой информации, коробку нашли на территории котельной. Полиция проводит проверку.По словам источника, зона оцеплена, движение не перекрывалось. На время проверки эвакуировали более чем 500 человек - жителей двух ближайших домов.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
https://ria.ru/20210316/minirovanie-1601549221.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), лобня, происшествия