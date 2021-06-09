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Туризм
https://ria.ru/20210609/konkurs-1736303471.html
Финал конкурса "Мастера гостеприимства" стартовал в Нижнем Новгороде
Финал конкурса "Мастера гостеприимства" стартовал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 09.06.2021
Финал конкурса "Мастера гостеприимства" стартовал в Нижнем Новгороде
Финал второго сезона конкурса "Мастера гостеприимства" стартовал в среду в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:54
2021-06-09T14:54
туризм
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новости - туризм
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн — РИА Новости. Финал второго сезона конкурса "Мастера гостеприимства" стартовал в среду в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости."Мастера гостеприимства" — всероссийский конкурс для тех, кто развивает туризм и сферу гостеприимства в России. В нем принимают участие менеджеры, руководители и специалисты сферы, студенты и выпускники, предприниматели и авторы туристических проектов, лидеры общественных организаций и эксперты сферы гостеприимства."Сегодня здесь собрались профессионалы туристической индустрии со всей страны. Для нас важно представить туристический потенциал региона. Мы готовы оказать все необходимое содействие для реализации здесь новых проектов. Спрос на такие услуги будет расти", — заявил на церемонии открытия губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Он напомнил, что в этом году Нижний Новгород отмечает 800-летие. "Город активно меняется к юбилею. Мы уже фиксируем серьезный рост туристического потока. В выходные или в период проведения мероприятий загрузка гостиниц возрастает до 100 процентов. В 2021 году Нижегородская область планирует принять более двух миллионов гостей, в том числе 240 тысяч круизных туристов. Это будет способствовать развитию отрасли и созданию новых рабочих мест", – сказал Никитин.Конкурс "Мастера гостеприимства" является проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". Заместитель гендиректора АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков подчеркнул, что мероприятие помогает развивать индустрию гостеприимства в разных уголках России. Так, в его финале участвуют представители 63 российских регионов.Всего на конкурс поступило 29 561 заявка. В финал прошли 200 участников из разных регионов России, показавших лучшие результаты на этапе очных испытаний и представивших свои проекты, связанные с индустрией туризма. В течение двух дней они будут решать региональные кейсы, презентовать проекты, а также участвовать в обучающих и коммуникационных мероприятиях с приглашенными экспертами. В одной из деловых игр сможет принять участие команда журналистов.По результатам финала будут определены лучшие участники. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.
https://ria.ru/20210114/novgorod-1592850346.html
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россия, туризм, новости - туризм, нижний новгород, нижегородская область

Финал конкурса "Мастера гостеприимства" стартовал в Нижнем Новгороде

14:54 09.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн — РИА Новости. Финал второго сезона конкурса "Мастера гостеприимства" стартовал в среду в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
"Мастера гостеприимства" — всероссийский конкурс для тех, кто развивает туризм и сферу гостеприимства в России. В нем принимают участие менеджеры, руководители и специалисты сферы, студенты и выпускники, предприниматели и авторы туристических проектов, лидеры общественных организаций и эксперты сферы гостеприимства.
"Сегодня здесь собрались профессионалы туристической индустрии со всей страны. Для нас важно представить туристический потенциал региона. Мы готовы оказать все необходимое содействие для реализации здесь новых проектов. Спрос на такие услуги будет расти", — заявил на церемонии открытия губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Он напомнил, что в этом году Нижний Новгород отмечает 800-летие. "Город активно меняется к юбилею. Мы уже фиксируем серьезный рост туристического потока. В выходные или в период проведения мероприятий загрузка гостиниц возрастает до 100 процентов. В 2021 году Нижегородская область планирует принять более двух миллионов гостей, в том числе 240 тысяч круизных туристов. Это будет способствовать развитию отрасли и созданию новых рабочих мест", – сказал Никитин.
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Конкурс "Мастера гостеприимства" является проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". Заместитель гендиректора АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков подчеркнул, что мероприятие помогает развивать индустрию гостеприимства в разных уголках России. Так, в его финале участвуют представители 63 российских регионов.
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Всего на конкурс поступило 29 561 заявка. В финал прошли 200 участников из разных регионов России, показавших лучшие результаты на этапе очных испытаний и представивших свои проекты, связанные с индустрией туризма. В течение двух дней они будут решать региональные кейсы, презентовать проекты, а также участвовать в обучающих и коммуникационных мероприятиях с приглашенными экспертами. В одной из деловых игр сможет принять участие команда журналистов.
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По результатам финала будут определены лучшие участники. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.
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