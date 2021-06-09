https://ria.ru/20210609/khod-1736283244.html

Власти Москвы рассказали об особенностях крестных ходов с мощами Невского

Власти Москвы рассказали об особенностях крестных ходов с мощами Невского - РИА Новости, 09.06.2021

Власти Москвы рассказали об особенностях крестных ходов с мощами Невского

В крестном ходе с мощами Александра Невского, который пройдет 12 июня у храма Христа Спасителя в Москве, примет участие только духовенство, это связано с... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:15

2021-06-09T13:15

2021-06-09T13:15

религия и мировоззрение

александр невский

москва

переславль-залесский

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В крестном ходе с мощами Александра Невского, который пройдет 12 июня у храма Христа Спасителя в Москве, примет участие только духовенство, это связано с ограничениями на проведение массовых мероприятий, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.Ранее СМИ сообщали о том, что 12 июня пройдут сразу четыре крестных хода с частицами мощей святого князя Александра Невского в честь 800-летия со дня его рождения."12 июня мощи будут отправлены из Москвы в Переславль-Залесский. Начало богослужения в храме Христа Спасителя будет в 09.30, и по его окончании планируется отбытие мощей в Переславль-Залесский. В связи с тем, что у нас в Москве пока не отменены ограничения на массовые мероприятия, в крестном ходе будет принимать участие только духовенство, которое будет участвовать в богослужении. И все это будет происходить в пределах храмовой территории", - рассказал Сучков.

https://ria.ru/20210604/ikony-1735702784.html

москва

переславль-залесский

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александр невский, москва, переславль-залесский