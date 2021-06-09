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План капремонта многоквартирных домов в Подмосковье выполнен на треть
План капремонта многоквартирных домов в Подмосковье выполнен на треть - РИА Новости, 09.06.2021
План капремонта многоквартирных домов в Подмосковье выполнен на треть
Годовой план капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области выполнен на треть, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:18
2021-06-09T17:18
2021-06-09T17:18
новости подмосковья
капремонт
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Годовой план капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области выполнен на треть, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья."По состоянию на 9 июня в Подмосковье отремонтирован 832 многоквартирных дома. План выполнен почти на треть. К концу года планируется отремонтировать 3044 дома", - приводятся слова генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.По его словам, в рамках реализации подмосковной программы капитального ремонта многоквартирных домов производится ремонт фасадов, кровли, замена инженерных систем, ремонт подвальных помещений, фундаментов, устанавливаются общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью меняется устаревшее лифтовое оборудование.
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капремонт, московская область (подмосковье)