https://ria.ru/20210609/kapremont-1736337342.html

План капремонта многоквартирных домов в Подмосковье выполнен на треть

План капремонта многоквартирных домов в Подмосковье выполнен на треть - РИА Новости, 09.06.2021

План капремонта многоквартирных домов в Подмосковье выполнен на треть

Годовой план капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области выполнен на треть, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T17:18

2021-06-09T17:18

2021-06-09T17:18

новости подмосковья

капремонт

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Годовой план капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области выполнен на треть, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья."По состоянию на 9 июня в Подмосковье отремонтирован 832 многоквартирных дома. План выполнен почти на треть. К концу года планируется отремонтировать 3044 дома", - приводятся слова генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.По его словам, в рамках реализации подмосковной программы капитального ремонта многоквартирных домов производится ремонт фасадов, кровли, замена инженерных систем, ремонт подвальных помещений, фундаментов, устанавливаются общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью меняется устаревшее лифтовое оборудование.

https://ria.ru/20210609/sotsipoteka-1736311897.html

московская область (подмосковье)

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2021

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капремонт, московская область (подмосковье)