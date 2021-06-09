https://ria.ru/20210609/kalvi-1736312403.html

Суд отказался вернуть в прокуратуру дело Калви

Суд отказался вернуть в прокуратуру дело Калви - РИА Новости, 09.06.2021

Суд отказался вернуть в прокуратуру дело Калви

Мещанский суд Москвы отказался вернуть в прокуратуру дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:26

2021-06-09T15:26

2021-06-09T15:30

россия

майкл калви

дело bаring vostok

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался вернуть в прокуратуру дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде."Суд отказался вернуть дело в прокуратуру на данной стадии процесса", - сказали в инстанции.Соответствующее ходатайство подала сторона защиты. По мнению адвокатов, в деле не установлено корыстных мотивов, лишь формальное упоминание - чужое имущество не обращено в пользу обвиняемых. По данным защиты, банк "Восточный" не обращался с заявлением об ущербе, а второй потерпевший Шерзод Юсупов, который и обратился в правоохранительные органы, на момент спорной сделки еще не был акционером банка.Защита уже подавала ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, но суд на предварительном слушании в январе также отказал в этом.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.Никто из фигурантов этого дела вину не признает.

https://ria.ru/20210604/tsitaty-1735488256.html

https://ria.ru/20210217/kalvi-1597878044.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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