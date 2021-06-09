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Суд отказался вернуть в прокуратуру дело Калви
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело Калви - РИА Новости, 09.06.2021
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело Калви
Мещанский суд Москвы отказался вернуть в прокуратуру дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:26
2021-06-09T15:30
россия
майкл калви
дело bаring vostok
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался вернуть в прокуратуру дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде."Суд отказался вернуть дело в прокуратуру на данной стадии процесса", - сказали в инстанции.Соответствующее ходатайство подала сторона защиты. По мнению адвокатов, в деле не установлено корыстных мотивов, лишь формальное упоминание - чужое имущество не обращено в пользу обвиняемых. По данным защиты, банк "Восточный" не обращался с заявлением об ущербе, а второй потерпевший Шерзод Юсупов, который и обратился в правоохранительные органы, на момент спорной сделки еще не был акционером банка.Защита уже подавала ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, но суд на предварительном слушании в январе также отказал в этом.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
https://ria.ru/20210604/tsitaty-1735488256.html
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россия, майкл калви, дело bаring vostok, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва

Суд отказался вернуть в прокуратуру дело Калви

15:26 09.06.2021 (обновлено: 15:30 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался вернуть в прокуратуру дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказался вернуть дело в прокуратуру на данной стадии процесса", - сказали в инстанции.
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Соответствующее ходатайство подала сторона защиты. По мнению адвокатов, в деле не установлено корыстных мотивов, лишь формальное упоминание - чужое имущество не обращено в пользу обвиняемых. По данным защиты, банк "Восточный" не обращался с заявлением об ущербе, а второй потерпевший Шерзод Юсупов, который и обратился в правоохранительные органы, на момент спорной сделки еще не был акционером банка.
Защита уже подавала ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, но суд на предварительном слушании в январе также отказал в этом.
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате средств банка Восточный, выходит из здания Мещанского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 16:48
Калви рассказал историю кредитов, которые обвинение считает растратой
Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
 
РоссияМайкл КалвиДело Bаring VostokСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияМосква
 
 
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