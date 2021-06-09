https://ria.ru/20210609/kaloriynost-1736101593.html
"Правда тела". Калорийность: правда ли то, что написано на упаковке
"Правда тела". Калорийность: правда ли то, что написано на упаковке - РИА Новости, 09.06.2021
"Правда тела". Калорийность: правда ли то, что написано на упаковке
“В этой колбасе 14 граммов белка”: насколько то, что написано на упаковке - правда? Как пищевые технологи считают, сколько калорий в курице или яйце? Разбираемся, откуда берутся цифры на этикетках, правда ли у сырой и вареной картошки разная калорийность, и почему польза тростникового сахара - это миф.
2021-06-09T12:00
2021-06-09T12:00
2021-06-09T12:00
правда тела
подкаст
питание
общество
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"Правда тела". Калорийность: правда ли то, что написано на упаковке
“В этой колбасе 14 граммов белка”: насколько то, что написано на упаковке - правда? Как пищевые технологи считают, сколько калорий в курице или яйце? Разбираемся, откуда берутся цифры на этикетках, правда ли у сырой и вареной картошки разная калорийность, и почему польза тростникового сахара - это миф.
audio/mpeg
"Правда тела". Калорийность: правда ли то, что написано на упаковке
“В этой колбасе 14 граммов белка”: насколько то, что написано на упаковке - правда? Как пищевые технологи считают, сколько калорий в курице или яйце? Разбираемся, откуда берутся цифры на этикетках, правда ли у сырой и вареной картошки разная калорийность, и почему польза тростникового сахара - это миф.
audio/mpeg
Возможно ли посчитать калорийность готового блюда? И почему яблоки даже одного сорта могут различаться по количеству калорий? Объясняет химик, пищевой технолог, флейворист, популяризатор науки Сергей Белков.01:10 Кто и как считает калорийность блюда03:40 “Разные по сорту яйца - а заявлена одна калорийность”?04:44 Какова реальная погрешность к тому, что заявлено на упаковке?07:03 Как технологи понимают, сколько белка в продукте08:25 “Люди почему-то считают, что тростниковый сахар менее калорийный”09:48 “Если в колбасе написано 12 г белка - нет гарантии, что там не будет 14”12:49 Есть ли способ посчитать калорийность готового блюда15:58 Где самые точные данные по калорийности блюдПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, питание, общество
"Правда тела". Калорийность: правда ли то, что написано на упаковке
“В этой колбасе 14 граммов белка”: насколько то, что написано на упаковке - правда? Как пищевые технологи считают, сколько калорий в курице или яйце? Разбираемся, откуда берутся цифры на этикетках, правда ли у сырой и вареной картошки разная калорийность, и почему польза тростникового сахара - это миф.
Возможно ли посчитать калорийность готового блюда? И почему яблоки даже одного сорта могут различаться по количеству калорий? Объясняет химик, пищевой технолог, флейворист, популяризатор науки Сергей Белков.
01:10 Кто и как считает калорийность блюда
03:40 “Разные по сорту яйца - а заявлена одна калорийность”?
04:44 Какова реальная погрешность к тому, что заявлено на упаковке?
07:03 Как технологи понимают, сколько белка в продукте
08:25 “Люди почему-то считают, что тростниковый сахар менее калорийный”
09:48 “Если в колбасе написано 12 г белка - нет гарантии, что там не будет 14”
12:49 Есть ли способ посчитать калорийность готового блюда
15:58 Где самые точные данные по калорийности блюд
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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