https://ria.ru/20210609/kaloriynost-1736101593.html

"Правда тела". Калорийность: правда ли то, что написано на упаковке

"Правда тела". Калорийность: правда ли то, что написано на упаковке - РИА Новости, 09.06.2021

"Правда тела". Калорийность: правда ли то, что написано на упаковке

“В этой колбасе 14 граммов белка”: насколько то, что написано на упаковке - правда? Как пищевые технологи считают, сколько калорий в курице или яйце? Разбираемся, откуда берутся цифры на этикетках, правда ли у сырой и вареной картошки разная калорийность, и почему польза тростникового сахара - это миф.

2021-06-09T12:00

2021-06-09T12:00

2021-06-09T12:00

правда тела

подкаст

питание

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736101414_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_be53d84f1d0e3ed9319526441d65442f.png

"Правда тела". Калорийность: правда ли то, что написано на упаковке “В этой колбасе 14 граммов белка”: насколько то, что написано на упаковке - правда? Как пищевые технологи считают, сколько калорий в курице или яйце? Разбираемся, откуда берутся цифры на этикетках, правда ли у сырой и вареной картошки разная калорийность, и почему польза тростникового сахара - это миф. audio/mpeg

"Правда тела". Калорийность: правда ли то, что написано на упаковке “В этой колбасе 14 граммов белка”: насколько то, что написано на упаковке - правда? Как пищевые технологи считают, сколько калорий в курице или яйце? Разбираемся, откуда берутся цифры на этикетках, правда ли у сырой и вареной картошки разная калорийность, и почему польза тростникового сахара - это миф. audio/mpeg

Возможно ли посчитать калорийность готового блюда? И почему яблоки даже одного сорта могут различаться по количеству калорий? Объясняет химик, пищевой технолог, флейворист, популяризатор науки Сергей Белков.01:10 Кто и как считает калорийность блюда03:40 “Разные по сорту яйца - а заявлена одна калорийность”?04:44 Какова реальная погрешность к тому, что заявлено на упаковке?07:03 Как технологи понимают, сколько белка в продукте08:25 “Люди почему-то считают, что тростниковый сахар менее калорийный”09:48 “Если в колбасе написано 12 г белка - нет гарантии, что там не будет 14”12:49 Есть ли способ посчитать калорийность готового блюда15:58 Где самые точные данные по калорийности блюдПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, питание, общество