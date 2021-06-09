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В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания - РИА Новости, 09.06.2021
В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
Следователи возбудили уголовное дело против жителя Воронежа, сломавшего нос полицейскому, который сделал ему замечание за распитие спиртного на площади Детей,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:38
2021-06-09T17:38
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против жителя Воронежа, сломавшего нос полицейскому, который сделал ему замечание за распитие спиртного на площади Детей, сообщает в среду управление СК РФ по региону."Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего воронежца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении.Инцидент произошел еще вечером 30 мая, однако о нем следствие информирует только сейчас. По его данным, инспектор патрульно-постовой службы заметил на площади Детей 37-летнего мужчину, распивавшего спиртные напитки в общественном месте. На требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия мужчина ответил отказом и попытался скрыться."Когда полицейский преградил злоумышленнику дорогу, тот нанес представителю власти удар кулаком в область лица. Полицейский был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему диагностирован перелом носа и сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.Как отмечает следствие, прибывшие на место происшествия другие сотрудники полиции пресекли действия дебошира. Санкция статьи, по которой против него возбуждено дело, предусматривает до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210601/vystrel-1735037532.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия

В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания

17:38 09.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против жителя Воронежа, сломавшего нос полицейскому, который сделал ему замечание за распитие спиртного на площади Детей, сообщает в среду управление СК РФ по региону.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего воронежца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении.
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Инцидент произошел еще вечером 30 мая, однако о нем следствие информирует только сейчас. По его данным, инспектор патрульно-постовой службы заметил на площади Детей 37-летнего мужчину, распивавшего спиртные напитки в общественном месте. На требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия мужчина ответил отказом и попытался скрыться.
"Когда полицейский преградил злоумышленнику дорогу, тот нанес представителю власти удар кулаком в область лица. Полицейский был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему диагностирован перелом носа и сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, прибывшие на место происшествия другие сотрудники полиции пресекли действия дебошира. Санкция статьи, по которой против него возбуждено дело, предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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