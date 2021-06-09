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Жителю Татарстана дали семь лет колонии за избиение пасынка молотком
Жителю Татарстана дали семь лет колонии за избиение пасынка молотком - РИА Новости, 09.06.2021
Жителю Татарстана дали семь лет колонии за избиение пасынка молотком
Суд приговорил жителя Татарстана, избивавшего шестилетнего пасынка ножками от мебели и молотком, к семи годам колонии, сообщает СУ СК по региону. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:37
2021-06-09T12:37
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
зеленодольский район
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Суд приговорил жителя Татарстана, избивавшего шестилетнего пасынка ножками от мебели и молотком, к семи годам колонии, сообщает СУ СК по региону.Ранее СУСК сообщало, что в Республиканскую клиническую больницу с травмами был госпитализирован шестилетний мальчик, проживающий в многодетной семье в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана. Со слов родителей, ребенок получил их, катаясь с горки. В ходе обследования на теле мальчика были обнаружены и травмы, полученные ранее, в том числе переломы. Следователи завели уголовное дело против 35-летнего отчима ребенка.По версии следствия, он бил ребенка из личной неприязни с октября по декабрь 2019 года."Мужчина бросал ребенка на пол, наносил удары ножками от мебели, детской коляской и молотком. В результате мальчику были причинены психические и физические страдания, которые повлекли причинение тяжкого вреда его здоровью", - говорится в сообщении.Отчим мальчика вину не признал. Суд признал его виновным по статьям УК РФ "истязание" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия"."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210609/voronezh-1736272865.html
https://ria.ru/20210608/omsk-1736113543.html
россия
республика татарстан (татарстан)
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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), зеленодольский район, происшествия

Жителю Татарстана дали семь лет колонии за избиение пасынка молотком

12:37 09.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Суд приговорил жителя Татарстана, избивавшего шестилетнего пасынка ножками от мебели и молотком, к семи годам колонии, сообщает СУ СК по региону.
Ранее СУСК сообщало, что в Республиканскую клиническую больницу с травмами был госпитализирован шестилетний мальчик, проживающий в многодетной семье в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана. Со слов родителей, ребенок получил их, катаясь с горки. В ходе обследования на теле мальчика были обнаружены и травмы, полученные ранее, в том числе переломы. Следователи завели уголовное дело против 35-летнего отчима ребенка.
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По версии следствия, он бил ребенка из личной неприязни с октября по декабрь 2019 года.
"Мужчина бросал ребенка на пол, наносил удары ножками от мебели, детской коляской и молотком. В результате мальчику были причинены психические и физические страдания, которые повлекли причинение тяжкого вреда его здоровью", - говорится в сообщении.
Отчим мальчика вину не признал. Суд признал его виновным по статьям УК РФ "истязание" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)Зеленодольский районПроисшествия
 
 
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