https://ria.ru/20210609/izbienie-1736275607.html

Жителю Татарстана дали семь лет колонии за избиение пасынка молотком

Жителю Татарстана дали семь лет колонии за избиение пасынка молотком - РИА Новости, 09.06.2021

Жителю Татарстана дали семь лет колонии за избиение пасынка молотком

Суд приговорил жителя Татарстана, избивавшего шестилетнего пасынка ножками от мебели и молотком, к семи годам колонии, сообщает СУ СК по региону. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:37

2021-06-09T12:37

2021-06-09T12:37

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

зеленодольский район

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Суд приговорил жителя Татарстана, избивавшего шестилетнего пасынка ножками от мебели и молотком, к семи годам колонии, сообщает СУ СК по региону.Ранее СУСК сообщало, что в Республиканскую клиническую больницу с травмами был госпитализирован шестилетний мальчик, проживающий в многодетной семье в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана. Со слов родителей, ребенок получил их, катаясь с горки. В ходе обследования на теле мальчика были обнаружены и травмы, полученные ранее, в том числе переломы. Следователи завели уголовное дело против 35-летнего отчима ребенка.По версии следствия, он бил ребенка из личной неприязни с октября по декабрь 2019 года."Мужчина бросал ребенка на пол, наносил удары ножками от мебели, детской коляской и молотком. В результате мальчику были причинены психические и физические страдания, которые повлекли причинение тяжкого вреда его здоровью", - говорится в сообщении.Отчим мальчика вину не признал. Суд признал его виновным по статьям УК РФ "истязание" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия"."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210609/voronezh-1736272865.html

https://ria.ru/20210608/omsk-1736113543.html

россия

республика татарстан (татарстан)

зеленодольский район

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), зеленодольский район, происшествия