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В Болгарии нашли спасательный жилет пилота МиГ-29, пропавшего с радаров

В Болгарии нашли спасательный жилет пилота МиГ-29, пропавшего с радаров - РИА Новости, 09.06.2021

В Болгарии нашли спасательный жилет пилота МиГ-29, пропавшего с радаров

Спасательный жилет пилота истребителя ВВС Болгарии, пропавшего с радаров во время выполнения тренировочного задания, был найден в ходе поисковой операции,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:16

2021-06-09T12:16

2021-06-09T12:16

черное море

миг-29

болгария

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спасательный жилет пилота истребителя ВВС Болгарии, пропавшего с радаров во время выполнения тренировочного задания, был найден в ходе поисковой операции, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Ранее министерство обороны Болгарии сообщило, что связь с МиГ-29 была потеряна в среду в 0:45, когда он выполнял полет над акваторией Черного моря. Власти начали поисково-спасательную операцию. В ней участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС. По данным СМИ, самолет рухнул в море. Власти пока не подтверждают данную информацию.По данным БНТ, несмотря на обнаружение спасательного жилета, поисковая операция продолжается.Ранее военное ведомство Болгарии сообщило, что на место происшествия выехал министр обороны страны. Тактические учения "Шабла 21" были приостановлены.

черное море

болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, миг-29, болгария, в мире