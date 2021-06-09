https://ria.ru/20210609/innovatsii-1736352594.html

Якутия и Татарстан будут сотрудничать в разработке и внедрении инноваций

Якутия и Татарстан будут сотрудничать в разработке и внедрении инноваций - РИА Новости, 09.06.2021

Якутия и Татарстан будут сотрудничать в разработке и внедрении инноваций

Сотрудничество в ИТ-сфере, а также перспективы торгово-экономического, инвестиционного и инновационного взаимодействия обсудили глава Якутии Айсен Николаев и... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T18:39

2021-06-09T18:39

2021-06-09T18:39

республика саха (якутия)

айсен николаев

рустам минниханов

москва

технологии

экономика

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Сотрудничество в ИТ-сфере, а также перспективы торгово-экономического, инвестиционного и инновационного взаимодействия обсудили глава Якутии Айсен Николаев и президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках Дней Якутии, которые проходят на этой неделе в Казани, сообщает пресс-центр РС (Я) в Москве.Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и план мероприятий по его реализации до 2023 года. Документ расширяет и детализирует развитие разносторонних отношений регионов. Предыдущее соглашение было заключено в 1996 году. Глава Якутии подчеркнул важность взаимодействия с Татарстаном в области ИТ-инфраструктуры. "Вы – в западной части страны, мы – в восточной части страны являемся флагманами цифровой трансформации экономики. Сегодня Якутия – это почти 90% экспорта ИТ-услуг на Дальнем Востоке – мы очень быстро растем", – приводятся в сообщении слова Николаева.Николаев также отметил взаимный интерес в развитии сферы использования газомоторного топлива: "Мы работаем с компаниями Татарстана и в ближайшее время планируем сделать несколько прорывов в городском и промышленном транспорте", - сказал он.В свою очередь, Минниханов напомнил, что Татарстан, в частности, поставляет в Якутию грузовые автомобили, шины, дизтопливо и бензин, и выразил заинтересованность в наращивании поставок продукции машиностроения, в том числе, в части использования машин на газомоторном топливе.Соглашение также предусматривает развитие гуманитарного сотрудничества, формирование эффективной системы коммуникации в области науки и обмен опытом в сфере промышленности, газификации и газоснабжении и в переработке продукции, в том числе в развитии биотехнологий, экологически чистых средств производства.Дни Якутии в Татарстане проходят с 7 по 11 июня. Жителей республики ждет серия художественных выставок, презентации изделий народных промыслов, театральные постановки, литературные встречи, показы самых громких премьер якутского кино, а также состязания по национальным видам спорта.

https://ria.ru/20210609/zhile-1736267791.html

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айсен николаев, рустам минниханов, москва, технологии, экономика