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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210609/innovatsii-1736253204.html
Китай стремится стать центром инноваций
Китай стремится стать центром инноваций - РИА Новости, 09.06.2021
Китай стремится стать центром инноваций
От компаса, бумаги, технологий печати и пороха - четырех изобретений древнего Китая - до глубоководного обитаемого аппарата Цзяолун, моста Сянган-Чжухай-Аомэнь... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:53
2021-06-09T10:53
россия-китай: главное
си цзиньпин
китай
технологии
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МОСКВА, 9 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". От компаса, бумаги, технологий печати и пороха - четырех изобретений древнего Китая - до глубоководного обитаемого аппарата Цзяолун, моста Сянган-Чжухай-Аомэнь и марсохода Тяньвэнь-1. "Инновации - это душа национального прогресса и неиссякаемый источник процветания страны. Это также национальное достояние китайской нации", - сказал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с выдающимися представителями молодежи 4 мая 2013-го года.Он добавил к этому древнюю фразу: "Если начал что-то новое, уделяй этому внимание изо дня в день, чтобы не стоять на месте".Инновационный бумЗа последние несколько лет Китай добился выдающихся успехов в развитии своего инновационного потенциала, заметно улучшив главные показатели в развитии науки и технологий.Согласно индексу, опубликованному Всемирной организацией интеллектуальной собственности в сентябре прошлого года, Китай занял 14-е место среди более чем 100 экономик мира в сравнительном рейтинге инноваций в 2020 году и стал единственной страной со средним уровнем дохода, вошедшей в топ-30 за последние 7 лет.По словам министра науки и технологий КНР Ван Чжигана, центральное правительство за прошедшие 5 лет удвоило финансирование фундаментальных исследований, в 2020 году на их долю пришлось 6,16% от общей суммы, выделенной на НИОКР.Данные министерства науки и технологий свидетельствуют, что вклад научно-технологического прогресса в экономический рост достиг 60%.За последние годы было сделано несколько значительных достижений в развитии высоких технологий. Лунный зонд "Чанъэ-5" доставил на Землю образцы лунного грунта; на Красной планете начал работать первый китайский марсоход.Китай стремительно развивает гражданское самолетостроение, появляется все больше поездов на магнитных подушках, уделяется огромное внимание цифровизации экономики, развитию сетей 5G, искусственного интеллекта, процветает сектор электромобилей.Быть лидером в инновациях, опирающимся на себяВ соответствии с планом социально-экономического развития на 14-ую пятилетку (2021-2025 гг.) и долгосрочными целями развития до 2035 года, инновации - ключевой элемент модернизации Китая, а самообеспечение и самосовершенствование в науке и технологиях - важный приоритет и стратегическая поддержка развития страны.На фоне роста протекционистских тенденций и усиления одностороннего подхода на межународной арене 28-го мая председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность самостоятельности и укрепления развития науки и технологий в стране.Си Цзиньпин призвал профессионалов в области науки и техники взять на себя историческую миссию, чтобы достичь высокого уровня независимости в развитии технологий.По словам Си Цзиньпина, технологические прорывы нужны, чтобы страна могла решить задачи как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу.Китай превращается в мировую фабрику глобальных инноваций. Согласно плану развития на 14-ую пятилетку, в ближайшие 5-15 лет в фокусе внимания будет развитие таких областей как искусственный интеллект, квантовая информация, интегральные схемы, здравоохранение, наука о мозге, аэрокосмические науки, глубоководные исследования и т.д.По данным министерства науки и технологий, в период 14-ой пятилетки Китай увеличит вложения в фундаментальные исследования, на них будет приходиться более 8% от всех вложений в НИОКР в стране.
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си цзиньпин, китай, технологии

Китай стремится стать центром инноваций

10:53 09.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВиды Пекина, архивное фото
Виды Пекина, архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 9 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". От компаса, бумаги, технологий печати и пороха - четырех изобретений древнего Китая - до глубоководного обитаемого аппарата Цзяолун, моста Сянган-Чжухай-Аомэнь и марсохода Тяньвэнь-1.
"Инновации - это душа национального прогресса и неиссякаемый источник процветания страны. Это также национальное достояние китайской нации", - сказал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с выдающимися представителями молодежи 4 мая 2013-го года.
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Он добавил к этому древнюю фразу: "Если начал что-то новое, уделяй этому внимание изо дня в день, чтобы не стоять на месте".

Инновационный бум

За последние несколько лет Китай добился выдающихся успехов в развитии своего инновационного потенциала, заметно улучшив главные показатели в развитии науки и технологий.
Согласно индексу, опубликованному Всемирной организацией интеллектуальной собственности в сентябре прошлого года, Китай занял 14-е место среди более чем 100 экономик мира в сравнительном рейтинге инноваций в 2020 году и стал единственной страной со средним уровнем дохода, вошедшей в топ-30 за последние 7 лет.
"Китай зарекомендовал себя как лидер в области инноваций, обладающий высокими показателями по важным направлениям, включая патенты, полезные модели, товарные знаки, промышленные образцы и экспорт товаров творческого назначения", - говорится в пресс-релизе организации.
По словам министра науки и технологий КНР Ван Чжигана, центральное правительство за прошедшие 5 лет удвоило финансирование фундаментальных исследований, в 2020 году на их долю пришлось 6,16% от общей суммы, выделенной на НИОКР.
Данные министерства науки и технологий свидетельствуют, что вклад научно-технологического прогресса в экономический рост достиг 60%.
За последние годы было сделано несколько значительных достижений в развитии высоких технологий. Лунный зонд "Чанъэ-5" доставил на Землю образцы лунного грунта; на Красной планете начал работать первый китайский марсоход.
Китай стремительно развивает гражданское самолетостроение, появляется все больше поездов на магнитных подушках, уделяется огромное внимание цифровизации экономики, развитию сетей 5G, искусственного интеллекта, процветает сектор электромобилей.
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Быть лидером в инновациях, опирающимся на себя

В соответствии с планом социально-экономического развития на 14-ую
пятилетку (2021-2025 гг.) и долгосрочными целями развития до 2035 года, инновации - ключевой элемент модернизации Китая, а самообеспечение и самосовершенствование в науке и технологиях - важный приоритет и стратегическая поддержка развития страны.
На фоне роста протекционистских тенденций и усиления одностороннего подхода на межународной арене 28-го мая председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность самостоятельности и укрепления развития науки и технологий в стране.
Си Цзиньпин призвал профессионалов в области науки и техники взять на себя историческую миссию, чтобы достичь высокого уровня независимости в развитии технологий.
По словам Си Цзиньпина, технологические прорывы нужны, чтобы страна могла решить задачи как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу.
Китай превращается в мировую фабрику глобальных инноваций. Согласно плану развития на 14-ую пятилетку, в ближайшие 5-15 лет в фокусе внимания будет развитие таких областей как искусственный интеллект, квантовая информация, интегральные схемы, здравоохранение, наука о мозге, аэрокосмические науки, глубоководные исследования и т.д.
По данным министерства науки и технологий, в период 14-ой пятилетки Китай увеличит вложения в фундаментальные исследования, на них будет приходиться более 8% от всех вложений в НИОКР в стране.
 
Россия-Китай: ГлавноеСи ЦзиньпинКитайТехнологии
 
 
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