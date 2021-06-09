Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/ingushetiya-1736288545.html
В Ингушетии возбудили дело после гибели женщины от взрыва газа в магазине
В Ингушетии возбудили дело после гибели женщины от взрыва газа в магазине - РИА Новости, 09.06.2021
В Ингушетии возбудили дело после гибели женщины от взрыва газа в магазине
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту гибели женщины в результате взрыва газа в продуктовом магазине в Назрани, сообщает СУ СК РФ по... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:37
2021-06-09T13:37
россия
следственный комитет россии (ск рф)
назрань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
НАЛЬЧИК, 9 июн – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту гибели женщины в результате взрыва газа в продуктовом магазине в Назрани, сообщает СУ СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что 1 июня в Назрани в магазине на пересечении улиц Картоева и Тангиева произошел взрыв газа с последующим возгоранием потолка и крыши. В результате пострадала женщина 1964 года рождения."Пятого июня пострадавшая продавщица магазина скончалась от полученных термических ожогов. Предварительно установлено, что в процессе эксплуатации подземного газопровода среднего давления газораспределительной сети на улице Картоева произошла утечка газа и скопление газовоздушной смеси в помещении магазина, в результате чего произошло возгорание", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210608/pogonya-1736182977.html
https://ria.ru/20210602/vzryv-1735186487.html
россия
назрань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), назрань, происшествия

В Ингушетии возбудили дело после гибели женщины от взрыва газа в магазине

13:37 09.06.2021
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 9 июн – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту гибели женщины в результате взрыва газа в продуктовом магазине в Назрани, сообщает СУ СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 1 июня в Назрани в магазине на пересечении улиц Картоева и Тангиева произошел взрыв газа с последующим возгоранием потолка и крыши. В результате пострадала женщина 1964 года рождения.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 17:10
В Ингушетии водитель попал в реанимацию, пытаясь уйти от погони
"Пятого июня пострадавшая продавщица магазина скончалась от полученных термических ожогов. Предварительно установлено, что в процессе эксплуатации подземного газопровода среднего давления газораспределительной сети на улице Картоева произошла утечка газа и скопление газовоздушной смеси в помещении магазина, в результате чего произошло возгорание", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 07:27
При взрыве газа в Вологодской области пострадали пятеро детей
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)НазраньПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
17:13МИД заявил о готовности работать с США над новым уравнением безопасности
17:08Парламент Албании вынес вотум недоверия президенту
17:05Медведев заявил, что пенсионная реформа в России была необходима
17:02Госдума запретила россиянам входить в нежелательные НПО за рубежом
17:01Москвичей призвали соблюдать соцдистанцию и сократить контакты
16:53Россия и Турция высоко оценили деятельность совместного центра в Карабахе
16:53Эксперты рассказали об опасности поддельной игры в Google Play
Лента новостейМолния