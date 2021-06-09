https://ria.ru/20210609/ingushetiya-1736288545.html

В Ингушетии возбудили дело после гибели женщины от взрыва газа в магазине

В Ингушетии возбудили дело после гибели женщины от взрыва газа в магазине - РИА Новости, 09.06.2021

В Ингушетии возбудили дело после гибели женщины от взрыва газа в магазине

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту гибели женщины в результате взрыва газа в продуктовом магазине в Назрани, сообщает СУ СК РФ по... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:37

2021-06-09T13:37

2021-06-09T13:37

россия

следственный комитет россии (ск рф)

назрань

происшествия

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НАЛЬЧИК, 9 июн – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту гибели женщины в результате взрыва газа в продуктовом магазине в Назрани, сообщает СУ СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что 1 июня в Назрани в магазине на пересечении улиц Картоева и Тангиева произошел взрыв газа с последующим возгоранием потолка и крыши. В результате пострадала женщина 1964 года рождения."Пятого июня пострадавшая продавщица магазина скончалась от полученных термических ожогов. Предварительно установлено, что в процессе эксплуатации подземного газопровода среднего давления газораспределительной сети на улице Картоева произошла утечка газа и скопление газовоздушной смеси в помещении магазина, в результате чего произошло возгорание", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210608/pogonya-1736182977.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), назрань, происшествия