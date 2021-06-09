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Республика Татарстан
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Татарстан и ОАЭ создадут рабочую группу по сотрудничеству в агрокомплексе
Татарстан и ОАЭ создадут рабочую группу по сотрудничеству в агрокомплексе - РИА Новости, 09.06.2021
Татарстан и ОАЭ создадут рабочую группу по сотрудничеству в агрокомплексе
Татарстан и ОАЭ собираются создать рабочую группу по вопросам сотрудничества в агропромышленном комплексе и возможных совместных проектов по поставкам... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:44
2021-06-09T17:44
республика татарстан
россия
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
оаэ
экономика
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КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Татарстан и ОАЭ собираются создать рабочую группу по вопросам сотрудничества в агропромышленном комплексе и возможных совместных проектов по поставкам продовольствия, сообщает пресс-служба президента Татарстана.Глава республики Рустам Минниханов в среду встретился с государственным министром по продовольственной и водной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов Мариям Бинт Мохаммед Аль-Мехаири. Делегация ОАЭ во главе с министром находится в Татарстане с ознакомительным визитом, посещает предприятия АПК республики.В частности, Минниханов отметил во время встречи, что Татарстан высоко ценит развитие сотрудничества с ОАЭ в рамках российско-эмиратских отношений. В прошлом году российско-эмиратский товарооборот увеличился на 77%, Татарстан на своем уровне, по его словам, активно способствует укреплению двусторонних отношений.Президент Татарстана проинформировал, что республика находится на первом месте в РФ по производству молока, а также входит в десятку регионов по другим показателям в области АПК. Он отметил, что сегодня сельское хозяйство обеспечивает население Татарстана основными видами собственной качественной и доступной продукции, в республике насчитывается порядка 450 тысяч личных подсобных хозяйств. В то же время, Татарстан перенимает опыт ОАЭ в части производства продукции халяль.Государственный министр по продовольственной и водной безопасности ОАЭ отметила, что поездка в Татарстан получилась очень познавательной и полезной. По её словам, продовольственная безопасность всегда была важной темой для ОАЭ, поскольку государство импортирует более 90% продовольствия, а в период пандемии многие стали по-новому оценивать продовольствие и то, как сложно его производить и перерабатывать.По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, экспорт в ОАЭ продукции АПК республики составил по итогам 2020 года 93 тысячи долларов. Основная доля поставок приходится на вафли, сухое печенье, мучные и кондитерские изделия. Татарстан готов экспортировать в ОАЭ мясную, молочную и кондитерскую продукцию халяль, пшеницу, кормовой ячмень, подсолнечное масло, сахар и муку. Особый интерес у арабских партнеров вызвали татарстанские перерабатывающие предприятия.
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россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), оаэ, экономика

Татарстан и ОАЭ создадут рабочую группу по сотрудничеству в агрокомплексе

17:44 09.06.2021
 
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Татарстан и ОАЭ собираются создать рабочую группу по вопросам сотрудничества в агропромышленном комплексе и возможных совместных проектов по поставкам продовольствия, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Глава республики Рустам Минниханов в среду встретился с государственным министром по продовольственной и водной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов Мариям Бинт Мохаммед Аль-Мехаири. Делегация ОАЭ во главе с министром находится в Татарстане с ознакомительным визитом, посещает предприятия АПК республики.
"В ходе встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет изучать вопросы сотрудничества в агропромышленном комплексе, возможных совместных проектов по поставкам продовольствия в ОАЭ, стандартов качества продукции, изучения вариантов снижения транспортных издержек при доставке продуктов питания", - говорится в сообщении.
В частности, Минниханов отметил во время встречи, что Татарстан высоко ценит развитие сотрудничества с ОАЭ в рамках российско-эмиратских отношений. В прошлом году российско-эмиратский товарооборот увеличился на 77%, Татарстан на своем уровне, по его словам, активно способствует укреплению двусторонних отношений.
Президент Татарстана проинформировал, что республика находится на первом месте в РФ по производству молока, а также входит в десятку регионов по другим показателям в области АПК. Он отметил, что сегодня сельское хозяйство обеспечивает население Татарстана основными видами собственной качественной и доступной продукции, в республике насчитывается порядка 450 тысяч личных подсобных хозяйств. В то же время, Татарстан перенимает опыт ОАЭ в части производства продукции халяль.
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Государственный министр по продовольственной и водной безопасности ОАЭ отметила, что поездка в Татарстан получилась очень познавательной и полезной. По её словам, продовольственная безопасность всегда была важной темой для ОАЭ, поскольку государство импортирует более 90% продовольствия, а в период пандемии многие стали по-новому оценивать продовольствие и то, как сложно его производить и перерабатывать.
По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, экспорт в ОАЭ продукции АПК республики составил по итогам 2020 года 93 тысячи долларов. Основная доля поставок приходится на вафли, сухое печенье, мучные и кондитерские изделия. Татарстан готов экспортировать в ОАЭ мясную, молочную и кондитерскую продукцию халяль, пшеницу, кормовой ячмень, подсолнечное масло, сахар и муку. Особый интерес у арабских партнеров вызвали татарстанские перерабатывающие предприятия.
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Республика ТатарстанРоссияРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)ОАЭЭкономика
 
 
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