https://ria.ru/20210609/groza-1736281422.html

МЧС предупредило москвичей о сильном дожде, грозе и ветре

МЧС предупредило москвичей о сильном дожде, грозе и ветре - РИА Новости, 09.06.2021

МЧС предупредило москвичей о сильном дожде, грозе и ветре

Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве в среду. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:08

2021-06-09T13:08

2021-06-09T13:08

россия

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве в среду."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 13:30 до 23:00 9 июня в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС России.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20210608/oae-1736141098.html

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2021

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россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество