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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210609/grodno-1736329193.html
Синод РПЦ отправил на покой главу Гродненской епархии в Белоруссии
Синод РПЦ отправил на покой главу Гродненской епархии в Белоруссии - РИА Новости, 09.06.2021
Синод РПЦ отправил на покой главу Гродненской епархии в Белоруссии
Синод Русской православной церкви (РПЦ) сменил главу Гродненской епархии в Белоруссии, отправив архиепископа Артемия (Кищенко) на покой, сообщает в среду сайт... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:37
2021-06-09T16:37
религия и мировоззрение
белорусская православная церковь
русская православная церковь
московская патриархия
минск
белоруссия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Синод Русской православной церкви (РПЦ) сменил главу Гродненской епархии в Белоруссии, отправив архиепископа Артемия (Кищенко) на покой, сообщает в среду сайт Московской патриархии.Архиепископ Артемий (Кищенко) руководил Гродненской епархией с 4 февраля 1996 года и был возведен в сан архиепископа в 2012 году.Заседание Синода Белорусской православной церкви прошло накануне. Журналы его заседаний, согласно уставу РПЦ, публикуются после согласования патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Кроме того, по уставу РПЦ епархиальные и викарные архиереи экзархата избираются и назначаются Священным синодом по представлению Синода экзархата."Почислить преосвященного архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия на покой по состоянию здоровья согласно ходатайству Синода Белорусского экзархата, определив местом пребывания преосвященному архиепископу Артемию город Минск. Преосвященным Гродненским и Волковысским быть епископу Слуцкому и Солигорскому Антонию с освобождением его от управления Слуцкой епархией", - говорится в журнале.Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний (Доронин) Родился 18 декабря 1980 года в Баку, был избран епископом Слуцким и Солигорским 23 октября 2014 года. Слуцкую епархию при этом временно возглавит патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин (Тупеко).
https://ria.ru/20200826/pravoslavie-1576331134.html
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белорусская православная церковь, русская православная церковь, московская патриархия, минск, белоруссия

Синод РПЦ отправил на покой главу Гродненской епархии в Белоруссии

16:37 09.06.2021
 
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Синод Русской православной церкви (РПЦ) сменил главу Гродненской епархии в Белоруссии, отправив архиепископа Артемия (Кищенко) на покой, сообщает в среду сайт Московской патриархии.
Архиепископ Артемий (Кищенко) руководил Гродненской епархией с 4 февраля 1996 года и был возведен в сан архиепископа в 2012 году.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа 2020, 13:51Религия и мировоззрение
В РПЦ объяснили смену главы Белорусской церкви
Заседание Синода Белорусской православной церкви прошло накануне. Журналы его заседаний, согласно уставу РПЦ, публикуются после согласования патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Кроме того, по уставу РПЦ епархиальные и викарные архиереи экзархата избираются и назначаются Священным синодом по представлению Синода экзархата.
"Почислить преосвященного архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия на покой по состоянию здоровья согласно ходатайству Синода Белорусского экзархата, определив местом пребывания преосвященному архиепископу Артемию город Минск. Преосвященным Гродненским и Волковысским быть епископу Слуцкому и Солигорскому Антонию с освобождением его от управления Слуцкой епархией", - говорится в журнале.
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний (Доронин) Родился 18 декабря 1980 года в Баку, был избран епископом Слуцким и Солигорским 23 октября 2014 года. Слуцкую епархию при этом временно возглавит патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин (Тупеко).
Сотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября 2020, 08:00Религия и мировоззрение
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