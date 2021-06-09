https://ria.ru/20210609/gosuslugi-1736349973.html

Минцифры предложило упростить регистрацию по СНИЛС на госуслугах

Минцифры предложило упростить регистрацию по СНИЛС на госуслугах - РИА Новости, 09.06.2021

Минцифры предложило упростить регистрацию по СНИЛС на госуслугах

Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, согласно которому предлагается упростить регистрацию россиян на портале госуслуг при помощи... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T18:23

2021-06-09T18:23

2021-06-09T18:23

россия

ростелеком

госуслуги

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, согласно которому предлагается упростить регистрацию россиян на портале госуслуг при помощи страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), соответствующий документ опубликован на портале проектов правовых актов."Проектом постановления предлагается, среди прочего, упростить процедуру внесения гражданами СНИЛС в форму регистрации ЕСИА (портал госуслуг - ред.), установив возможность автоматического проставления СНИЛС в форму регистрации из информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.Кроме того, министерство также предлагает усовершенствовать процедуру регистрации в ЕСИА иностранных лиц и лиц без гражданства. Как говорится в пояснительной записке, предполагается установить "необязательность внесения ими своего СНИЛС вплоть до завершения прохождения процедуры регистрации в ЕСИА".Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) - государственная информационная система РФ, цель которой - упорядочить и централизовать процессы регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации пользователей. ЕСИА предоставляет информационным системам госорганов решение по достоверной идентификации пользователей.Госзаказчиком создания и эксплуатации ЕСИА, а также оператором системы является Минцифры РФ, развитием системы занимается "Ростелеком" в рамках госпрограммы "Информационное общество (2017-2030 годы)" и в качестве единственного исполнителя по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства.

https://ria.ru/20210512/gosuslugi-1732000791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростелеком, госуслуги, общество