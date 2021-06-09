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В МО на госуслугах упростили получение разрешений на новые постройки

В МО на госуслугах упростили получение разрешений на новые постройки - РИА Новости, 09.06.2021

В МО на госуслугах упростили получение разрешений на новые постройки

Глава мингосуправления Московской области Максим Рымар отметил, что на портале госуслуг упростили выдачу разрешений региональным застройщикам. Об этом сообщил... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:23

2021-06-09T16:23

2021-06-09T16:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава мингосуправления Московской области Максим Рымар отметил, что на портале госуслуг упростили выдачу разрешений региональным застройщикам. Об этом сообщил телеканал "360".Теперь застройщикам нужно выполнять меньше действий для получения разрешений. У них появилась возможность не более чем за пять рабочих дней оформить бесплатную услугу.Он заметил, что в регионе услуги в сфере строительства являются для бизнеса одними из самых востребованных. "Услуга для ввода объектов капитального строительства предоставляется онлайн с 2017 года", – напомнил Максим Рымар.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)