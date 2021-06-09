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ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников - РИА Новости, 09.06.2021
ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, устанавливающий ежемесячную выплату членам семей погибших на службе... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:19
2021-06-09T17:19
2021-06-09T17:19
госдума рф
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, устанавливающий ежемесячную выплату членам семей погибших на службе пожарных, работников таможни, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения.Изменения вносятся в закон "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".Ежемесячная компенсация, согласно закону, предусматривается по аналогии с выплатой семьям погибших от травм, полученных при исполнении, сотрудников органов внутренних дел. Денежные средства смогут получить родители и члены семьи работников уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможни и органов принудительного исполнения, в случае если их родственник скончался от вреда здоровью, полученного во время выполнения обязанностей.Размер компенсации составит разницу между довольствием, которое получал покойный, и назначенной семье пенсией по потере кормильца.Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.
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госдума рф, общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, устанавливающий ежемесячную выплату членам семей погибших на службе пожарных, работников таможни, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения.
Изменения вносятся в закон "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Ежемесячная компенсация, согласно закону, предусматривается по аналогии с выплатой семьям погибших от травм, полученных при исполнении, сотрудников органов внутренних дел. Денежные средства смогут получить родители и члены семьи работников уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможни и органов принудительного исполнения, в случае если их родственник скончался от вреда здоровью, полученного во время выполнения обязанностей.
Размер компенсации составит разницу между довольствием, которое получал покойный, и назначенной семье пенсией по потере кормильца.
Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.