https://ria.ru/20210609/germaniya-1736313463.html
В Германии оценили необходимость изменения политики в отношении России
В Германии оценили необходимость изменения политики в отношении России - РИА Новости, 09.06.2021
В Германии оценили необходимость изменения политики в отношении России
Германия не намерена пересматривать политику в отношении РФ, Берлин заинтересован в хороших отношениях, окно диалога остается открытым, заявил глава МИД ФРГ... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:30
2021-06-09T15:30
2021-06-09T15:30
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БЕРЛИН, 9 июн – РИА Новости. Германия не намерена пересматривать политику в отношении РФ, Берлин заинтересован в хороших отношениях, окно диалога остается открытым, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Окно диалога нужно оставлять открытым … Я считаю, что нам не нужен принципиальный пересмотр нашей стратегии в отношении России. Мы заинтересованы в добрососедских отношениях, во всяком случае, мы сейчас видим в Москве, что там нет такой же готовности к диалогу, которой бы мы хотели", - заявил Маас, выступая в бундестаге.
https://ria.ru/20210605/putin-1735759579.html
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