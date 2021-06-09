https://ria.ru/20210609/germaniya-1736313463.html

В Германии оценили необходимость изменения политики в отношении России

В Германии оценили необходимость изменения политики в отношении России - РИА Новости, 09.06.2021

В Германии оценили необходимость изменения политики в отношении России

Германия не намерена пересматривать политику в отношении РФ, Берлин заинтересован в хороших отношениях, окно диалога остается открытым, заявил глава МИД ФРГ... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:30

2021-06-09T15:30

2021-06-09T15:30

россия

хайко маас

мид германии

германия

в мире

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БЕРЛИН, 9 июн – РИА Новости. Германия не намерена пересматривать политику в отношении РФ, Берлин заинтересован в хороших отношениях, окно диалога остается открытым, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Окно диалога нужно оставлять открытым … Я считаю, что нам не нужен принципиальный пересмотр нашей стратегии в отношении России. Мы заинтересованы в добрососедских отношениях, во всяком случае, мы сейчас видим в Москве, что там нет такой же готовности к диалогу, которой бы мы хотели", - заявил Маас, выступая в бундестаге.

https://ria.ru/20210605/putin-1735759579.html

россия

германия

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россия, хайко маас, мид германии, германия, в мире