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В Германии оценили необходимость изменения политики в отношении России
В Германии оценили необходимость изменения политики в отношении России - РИА Новости, 09.06.2021
В Германии оценили необходимость изменения политики в отношении России
Германия не намерена пересматривать политику в отношении РФ, Берлин заинтересован в хороших отношениях, окно диалога остается открытым, заявил глава МИД ФРГ... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:30
2021-06-09T15:30
россия
хайко маас
мид германии
германия
в мире
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БЕРЛИН, 9 июн – РИА Новости. Германия не намерена пересматривать политику в отношении РФ, Берлин заинтересован в хороших отношениях, окно диалога остается открытым, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Окно диалога нужно оставлять открытым … Я считаю, что нам не нужен принципиальный пересмотр нашей стратегии в отношении России. Мы заинтересованы в добрососедских отношениях, во всяком случае, мы сейчас видим в Москве, что там нет такой же готовности к диалогу, которой бы мы хотели", - заявил Маас, выступая в бундестаге.
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россия, хайко маас, мид германии, германия, в мире

В Германии оценили необходимость изменения политики в отношении России

15:30 09.06.2021
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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БЕРЛИН, 9 июн – РИА Новости. Германия не намерена пересматривать политику в отношении РФ, Берлин заинтересован в хороших отношениях, окно диалога остается открытым, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Окно диалога нужно оставлять открытым … Я считаю, что нам не нужен принципиальный пересмотр нашей стратегии в отношении России. Мы заинтересованы в добрососедских отношениях, во всяком случае, мы сейчас видим в Москве, что там нет такой же готовности к диалогу, которой бы мы хотели", - заявил Маас, выступая в бундестаге.
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