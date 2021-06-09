Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210609/frantsiya-1736282794.html
Во Франции смягчают коронавирусные ограничения
Во Франции смягчают коронавирусные ограничения - РИА Новости, 09.06.2021
Во Франции смягчают коронавирусные ограничения
Новый этап снятия ограничений вступает в силу во Франции: время начала комендантского часа смещается с 21.00 на 23.00, рестораны и кафе вновь принимают клиентов РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:08
2021-06-09T14:08
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
туристы
эммануэль макрон
новости - туризм
евросоюз
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564964038_0:0:3557:2000_1920x0_80_0_0_75ae7762f82650e060d109867ecfcf04.jpg
ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Новый этап снятия ограничений вступает в силу во Франции: время начала комендантского часа смещается с 21.00 на 23.00, рестораны и кафе вновь принимают клиентов не только на террасах, но и в залах, прошедшие вакцинацию туристы из ЕС и еще ряда стран смогут въехать на французскую территорию без обязательного теста на СOVID-19."С 9 июня поток туристов между Францией и зарубежными странами будет вновь открыт в соответствии с правилами, которые варьируются в зависимости от санитарной ситуации в третьих странах и вакцинации путешественников", – говорится в заявлении французского правительства.Все государства были разделены французскими властями на три зоны: "зеленая" (нет активного распространения COVID-19 и вызывающих беспокойство новых штаммов), "оранжевая" (эпидемия находится под контролем) и "красная" (активная циркуляция коронавируса, новые штаммы).Согласно обнародованному плану, в "зеленую" зону входят страны Евросоюза, Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Япония, Ливан, Сингапур, Республика Корея. Туристы оттуда, прошедшие вакцинацию, с 9 июня могут въехать во Франции без наличия теста на COVID-19. Если же путешествующие не прививались, то по прибытии по-прежнему будет требоваться негативный ПЦР-тест.В "оранжевую" зону входят большинство стран мира, в том числе Россия, США, Великобритания. Приезжающие из этих стран должны иметь и сертификат вакцинации, и тест на коронавирус. Если же путешественник не был вакцинирован, то въехать на французскую территорию можно лишь имея "веские причины" (их список также установлен властями), но не в туристических целях.Стоит обратить внимание, что речь идет о вакцинах, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Российский препарат "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру экспертизы в EMA, но пока не был одобрен в ЕС.Наконец, "красная" зона включает 16 стран, в числе которых Южная Африка, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Боливия, Индия, Турция. Граждане этих государств по-прежнему смогут приехать во Францию только при наличии веских оснований, но не как туристы. При въезде они обязаны будут предоставить негативный тест на коронавирус и пройти 10-дневный карантин.Со среды во Франции полностью открываются кафе, бары и рестораны, посетителей будут принимать не только на террасах, как это стало возможным с 19 мая, но и во внутренних залах. При этом пока сохраняется правило о 50 процентах заполняемости заведений. Начинают работу спортзалы и бассейны.Еще одним долгожданным моментом для французов стало смещение времени комендантского часа. Теперь можно не спешить домой к 21.00, а наслаждаться теплой погодой до 23.00. Предполагается, что в конце июня комендантский час будет отменен полностью.Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, власти пока не отменили ношение масок как в помещениях, так и на улицах. В обязательном порядке маски на улицах придется носить как минимум до конца месяца, предупредил французский президент Эммануэль Макрон.
https://ria.ru/20210604/frantsiya-1735604395.html
https://ria.ru/20210607/madeyra-1735459439.html
https://ria.ru/20210602/frantsiya-1735114388.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564964038_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_58b0ac9ad5ee3af3aa96b6173e1e70d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы, эммануэль макрон, новости - туризм, евросоюз, франция

Во Франции смягчают коронавирусные ограничения

14:08 09.06.2021
 
© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Pixabay / Pexels
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Новый этап снятия ограничений вступает в силу во Франции: время начала комендантского часа смещается с 21.00 на 23.00, рестораны и кафе вновь принимают клиентов не только на террасах, но и в залах, прошедшие вакцинацию туристы из ЕС и еще ряда стран смогут въехать на французскую территорию без обязательного теста на СOVID-19.
"С 9 июня поток туристов между Францией и зарубежными странами будет вновь открыт в соответствии с правилами, которые варьируются в зависимости от санитарной ситуации в третьих странах и вакцинации путешественников", – говорится в заявлении французского правительства.
Все государства были разделены французскими властями на три зоны: "зеленая" (нет активного распространения COVID-19 и вызывающих беспокойство новых штаммов), "оранжевая" (эпидемия находится под контролем) и "красная" (активная циркуляция коронавируса, новые штаммы).
Согласно обнародованному плану, в "зеленую" зону входят страны Евросоюза, Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Япония, Ливан, Сингапур, Республика Корея. Туристы оттуда, прошедшие вакцинацию, с 9 июня могут въехать во Франции без наличия теста на COVID-19. Если же путешествующие не прививались, то по прибытии по-прежнему будет требоваться негативный ПЦР-тест.
В "оранжевую" зону входят большинство стран мира, в том числе Россия, США, Великобритания. Приезжающие из этих стран должны иметь и сертификат вакцинации, и тест на коронавирус. Если же путешественник не был вакцинирован, то въехать на французскую территорию можно лишь имея "веские причины" (их список также установлен властями), но не в туристических целях.
Стоит обратить внимание, что речь идет о вакцинах, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Российский препарат "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру экспертизы в EMA, но пока не был одобрен в ЕС.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 13:33Туризм
Привитые туристы из ряда стран смогут посещать Францию без ПЦР-теста
Наконец, "красная" зона включает 16 стран, в числе которых Южная Африка, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Боливия, Индия, Турция. Граждане этих государств по-прежнему смогут приехать во Францию только при наличии веских оснований, но не как туристы. При въезде они обязаны будут предоставить негативный тест на коронавирус и пройти 10-дневный карантин.
Со среды во Франции полностью открываются кафе, бары и рестораны, посетителей будут принимать не только на террасах, как это стало возможным с 19 мая, но и во внутренних залах. При этом пока сохраняется правило о 50 процентах заполняемости заведений. Начинают работу спортзалы и бассейны.
Женщина на улице деревни Сан-Висенти на Мадейре - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 08:00Туризм
Лето круглый год: Мадейра готова принимать россиян
Еще одним долгожданным моментом для французов стало смещение времени комендантского часа. Теперь можно не спешить домой к 21.00, а наслаждаться теплой погодой до 23.00. Предполагается, что в конце июня комендантский час будет отменен полностью.
Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, власти пока не отменили ношение масок как в помещениях, так и на улицах. В обязательном порядке маски на улицах придется носить как минимум до конца месяца, предупредил французский президент Эммануэль Макрон.
Версальский дворец - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 00:01Туризм
Пожить как Людовик XIV и Мария-Антуанетта: в Версале открывается отель
 
ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияТуризмтуристыЭммануэль МакронНовости - ТуризмЕвросоюзФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
17:13МИД заявил о готовности работать с США над новым уравнением безопасности
17:08Парламент Албании вынес вотум недоверия президенту
17:05Медведев заявил, что пенсионная реформа в России была необходима
17:02Госдума запретила россиянам входить в нежелательные НПО за рубежом
17:01Москвичей призвали соблюдать соцдистанцию и сократить контакты
16:53Россия и Турция высоко оценили деятельность совместного центра в Карабахе
16:53Эксперты рассказали об опасности поддельной игры в Google Play
16:52Умерла Либуше Шафранкова, сыгравшая в "Трех орешках для Золушки"
16:50МИД прокомментировал ситуацию с авиасообщением между Россией и Турцией
16:46Медведев призвал ЕР учесть нынешнюю ситуацию в новой программе партии
16:46Суд в Москве зарегистрировал иск петербургского юриста к Собчак
Лента новостейМолния