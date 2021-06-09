https://ria.ru/20210609/frantsiya-1736282794.html

Во Франции смягчают коронавирусные ограничения

Во Франции смягчают коронавирусные ограничения - РИА Новости, 09.06.2021

Во Франции смягчают коронавирусные ограничения

Новый этап снятия ограничений вступает в силу во Франции: время начала комендантского часа смещается с 21.00 на 23.00, рестораны и кафе вновь принимают клиентов РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:08

2021-06-09T14:08

2021-06-09T14:08

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ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Новый этап снятия ограничений вступает в силу во Франции: время начала комендантского часа смещается с 21.00 на 23.00, рестораны и кафе вновь принимают клиентов не только на террасах, но и в залах, прошедшие вакцинацию туристы из ЕС и еще ряда стран смогут въехать на французскую территорию без обязательного теста на СOVID-19."С 9 июня поток туристов между Францией и зарубежными странами будет вновь открыт в соответствии с правилами, которые варьируются в зависимости от санитарной ситуации в третьих странах и вакцинации путешественников", – говорится в заявлении французского правительства.Все государства были разделены французскими властями на три зоны: "зеленая" (нет активного распространения COVID-19 и вызывающих беспокойство новых штаммов), "оранжевая" (эпидемия находится под контролем) и "красная" (активная циркуляция коронавируса, новые штаммы).Согласно обнародованному плану, в "зеленую" зону входят страны Евросоюза, Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Япония, Ливан, Сингапур, Республика Корея. Туристы оттуда, прошедшие вакцинацию, с 9 июня могут въехать во Франции без наличия теста на COVID-19. Если же путешествующие не прививались, то по прибытии по-прежнему будет требоваться негативный ПЦР-тест.В "оранжевую" зону входят большинство стран мира, в том числе Россия, США, Великобритания. Приезжающие из этих стран должны иметь и сертификат вакцинации, и тест на коронавирус. Если же путешественник не был вакцинирован, то въехать на французскую территорию можно лишь имея "веские причины" (их список также установлен властями), но не в туристических целях.Стоит обратить внимание, что речь идет о вакцинах, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Российский препарат "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру экспертизы в EMA, но пока не был одобрен в ЕС.Наконец, "красная" зона включает 16 стран, в числе которых Южная Африка, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Боливия, Индия, Турция. Граждане этих государств по-прежнему смогут приехать во Францию только при наличии веских оснований, но не как туристы. При въезде они обязаны будут предоставить негативный тест на коронавирус и пройти 10-дневный карантин.Со среды во Франции полностью открываются кафе, бары и рестораны, посетителей будут принимать не только на террасах, как это стало возможным с 19 мая, но и во внутренних залах. При этом пока сохраняется правило о 50 процентах заполняемости заведений. Начинают работу спортзалы и бассейны.Еще одним долгожданным моментом для французов стало смещение времени комендантского часа. Теперь можно не спешить домой к 21.00, а наслаждаться теплой погодой до 23.00. Предполагается, что в конце июня комендантский час будет отменен полностью.Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, власти пока не отменили ношение масок как в помещениях, так и на улицах. В обязательном порядке маски на улицах придется носить как минимум до конца месяца, предупредил французский президент Эммануэль Макрон.

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https://ria.ru/20210607/madeyra-1735459439.html

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коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы, эммануэль макрон, новости - туризм, евросоюз, франция