"Следуй за мной": на Арбате можно увидеть магию столичных промпредприятий

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. #FollowMe To The Moscow Industry: новая фотовыставка, посвященная эстетике столичных промышленных предприятий, открылась на Арбате; увидеть ее на одной из главных туристических улиц столицы можно будет до 30 июня и весь июль - на Цветном бульваре."Следуй за мной": авторы всемирно известного арт-проекта о путешествиях #FollowMe To Мурад и Наталья Османн пригласили горожан в мир московской промышленности. Вместе с ними над проектом работали еще восемь художников, специализирующихся на городской, архитектурной и пейзажной фотографии.Они побывали на десяти промышленных предприятиях города. Среди них – МНПЗ, косметическая фабрика "Свобода", "Трансмаш", "Москабельмет", Renault, Coca-Cola и другие."Каждый десятый человек в Москве так или иначе связан с промышленностью. Предприятия обеспечивают нас практически всем необходимым и дают большой приток налогов в бюджет Москвы. Поскольку мы занимаемся развитием и популяризацией промышленности каждый день, эстетика московских заводов кажется нам привычной. Решили, что надо пригласить кого-то извне, чтобы новые авторы свежим профессиональным взглядом посмотрели на наши предприятия. Художники видят глубже, чем мы. И хорошо, что у них появился шанс открыть для себя и для горожан московскую промышленность", - прокомментировал идею руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Он открыл фотовыставку вместе с авторами проекта Натальей и Мурадом Османн. О том, как снимали на Московском нефтеперерабатывающем заводе, главе департамента промышленности рассказал пресс-секретарь "Газпромнефть-МНПЗ" Федор Казанцев: "Съемки проводились поздно вечером. Мы хотели показать, как завод выглядит в огнях, потому что экскурсанты, разумеется, могут попасть к нам только днем, а благодаря этому замечательному фото получился ночной шедевр". Далее уже авторы проекта, Наталья и Мурад Османн, переходя от собственных работ к работам коллег, с пристальным вниманием расспрашивали о деталях фотосъемки.Фотограф Вадим Щербаков, снимавший завод "Микрон", рассказал, что на фото фасада здания потратил два часа, чтобы создать эффектную композицию путем наложения кадров. Но главный креатив ждал внутри.Москвичи и гости столицы увидят на фото не только "чистую комнату" завода "Микрон", но и участки, на которых осуществляются операции фотолитографии и диффузии – ключевые для производства микросхем, а также установки для сбора чип-модулей и лент, которыми снабжены банковские карты "Мир" и идентификационные документы. По мнению представителя "Микрона", фотографу удалось передать "то волшебство, которое происходит на заводе".Еще один "участник" фотовыставки – "Москабельмет". К рассказу фотографа Романа Манукяна о высоких температурах, атмосферном пространстве и очень интересном опыте, подключаются сотрудники завода."Мы сейчас с вами виртуально на "Москабельмете". Это первый в России кабельный завод, ему 126 лет. На фото – процесс обработки металла: производство медной катанки для кабелей. Вот это зеленое – газ, на фото выглядит как магия. Кабели – это все, что нас окружает. Без них нет ни интернета, ни электричества – ничего. И оптоволокно, благодаря которому сейчас идет прямой эфир, тоже производится у нас на заводе. А дальше на фото – сама катанка. Смотрите, как эффектно выглядит. Это, кстати, уникальный непрерывный процесс. Мы в пандемию не прерывались ни на день – производили кабели для инфекционных больниц по всей России", - подчеркнула представитель завода Чулпан Мухтарова.Фотохудожники, к слову, не без удовольствия раскрывали свои секреты – от замысла до технического воплощения. Так, автор работ, снятых на заводе Coca Cola, рассказал, что ради эффектного кадра совместил на одном фото все этапы производства. "Я был поражен мощностями завода, скоростью, с какой там всё движется! И мне хотелось сделать еще больший акцент на масштабности, динамичности и, я бы сказал, эпичности производства. Для этого снимал с разных точек и потом все фотографии компоновал в одну. Делал эффект двойной экспозиции, чтобы был акцент и на главную деталь, и на общую композицию. А здесь мне хотелось соединить на одном фото все этапы производства, показать разом синтез всех структур. Вот этот кадр с гигантскими трубами я совместил с лентой готовой продукции: как будто кока-кола бежит по трубам и перетекает прямо в бутылки", - поясняет Рустам Шагиморданов. Еще один "пищевой" участник фотопроекта "Следуй за мной" - московский завод плавленых сыров "Карат". По мнению его представителя, кадры цехов "Карата" "мощно отражают эстетику предприятия". С молочными ванными "Карата" на фотовыставке соседствуют… тормозные системы "Трансмаша": вот такое разнообразие предприятий Моспрома. "Мы производим тормозные системы, которые обеспечивают безопасность движения подвижного состава железных дорог и метрополитена. На фото – испытательная станция для грузовых распределителей. Она имитирует полный 150-вагонный состав. Красивое сооружение! Эту красоту, кстати, можно увидеть воочию – мы всех приглашаем на экскурсии. Спасибо "Моспрому", что у нас есть и обычные экскурсии, для всех, и профориентированные – для студентов вузов. Приходите! Производство очень интересное. Даже сможете увидеть сборку тормозной системы "Ласточки". Это наш продукт", - заверяет заместитель главного технолога АО МТЗ "Трансмаш" Дмитрий Волков. Подытожили впечатления от увиденного главные креаторы фотопроекта – создатели слогана "Следуй за мной"."Каждый завод – это отдельный мир, и мы хотели показать это в новом ракурсе. От Москвы вообще ведь никто не ждет заводов, молодежь мало что о них знает. Я сама была поражена, насколько на наших промышленных предприятиях все роботизировано, чисто, структурно, красиво. Туда можно ходить на экскурсии! Поверьте, это целое приключение", - уверяет Наталья Османн.Ее соавтор добавляет, что у каждого производства своя романтика.

