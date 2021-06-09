"Следуй за мной": на Арбате можно увидеть магию столичных промпредприятий
© Фото предоставлено пресс-службой ДИППВыставка "Следуй за мной" на Арбате
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. #FollowMe To The Moscow Industry: новая фотовыставка, посвященная эстетике столичных промышленных предприятий, открылась на Арбате; увидеть ее на одной из главных туристических улиц столицы можно будет до 30 июня и весь июль - на Цветном бульваре.
"Следуй за мной": авторы всемирно известного арт-проекта о путешествиях #FollowMe To Мурад и Наталья Османн пригласили горожан в мир московской промышленности. Вместе с ними над проектом работали еще восемь художников, специализирующихся на городской, архитектурной и пейзажной фотографии.
© Фото предоставлено пресс-службой ДИППВыставка "Следуй за мной" на Арбате
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Выставка "Следуй за мной" на Арбате
Они побывали на десяти промышленных предприятиях города. Среди них – МНПЗ, косметическая фабрика "Свобода", "Трансмаш", "Москабельмет", Renault, Coca-Cola и другие.
"Каждый десятый человек в Москве так или иначе связан с промышленностью. Предприятия обеспечивают нас практически всем необходимым и дают большой приток налогов в бюджет Москвы. Поскольку мы занимаемся развитием и популяризацией промышленности каждый день, эстетика московских заводов кажется нам привычной. Решили, что надо пригласить кого-то извне, чтобы новые авторы свежим профессиональным взглядом посмотрели на наши предприятия. Художники видят глубже, чем мы. И хорошо, что у них появился шанс открыть для себя и для горожан московскую промышленность", - прокомментировал идею руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Он открыл фотовыставку вместе с авторами проекта Натальей и Мурадом Османн.
О том, как снимали на Московском нефтеперерабатывающем заводе, главе департамента промышленности рассказал пресс-секретарь "Газпромнефть-МНПЗ" Федор Казанцев: "Съемки проводились поздно вечером. Мы хотели показать, как завод выглядит в огнях, потому что экскурсанты, разумеется, могут попасть к нам только днем, а благодаря этому замечательному фото получился ночной шедевр".
Далее уже авторы проекта, Наталья и Мурад Османн, переходя от собственных работ к работам коллег, с пристальным вниманием расспрашивали о деталях фотосъемки.
Фотограф Вадим Щербаков, снимавший завод "Микрон", рассказал, что на фото фасада здания потратил два часа, чтобы создать эффектную композицию путем наложения кадров. Но главный креатив ждал внутри.
"Завод выпускает чипы – там соблюдают строгие требования по уборке помещений, а микросхемы выращивают в так называемых "чистых комнатах". Вход туда – только в специальном белом комбинезоне, который больше напоминает скафандр, а чистота поддерживается не только уборкой. Воздух "чистых комнат" постоянно пропускают через многочисленные фильтры. Дышать таким очень приятно, по ощущениям напоминает морской бриз. И мне хотелось передать эту стерильность через фотографию", - прокомментировал Вадим Щербаков свои кадры.
Москвичи и гости столицы увидят на фото не только "чистую комнату" завода "Микрон", но и участки, на которых осуществляются операции фотолитографии и диффузии – ключевые для производства микросхем, а также установки для сбора чип-модулей и лент, которыми снабжены банковские карты "Мир" и идентификационные документы. По мнению представителя "Микрона", фотографу удалось передать "то волшебство, которое происходит на заводе".
Еще один "участник" фотовыставки – "Москабельмет". К рассказу фотографа Романа Манукяна о высоких температурах, атмосферном пространстве и очень интересном опыте, подключаются сотрудники завода.
"Мы сейчас с вами виртуально на "Москабельмете". Это первый в России кабельный завод, ему 126 лет. На фото – процесс обработки металла: производство медной катанки для кабелей. Вот это зеленое – газ, на фото выглядит как магия. Кабели – это все, что нас окружает. Без них нет ни интернета, ни электричества – ничего. И оптоволокно, благодаря которому сейчас идет прямой эфир, тоже производится у нас на заводе. А дальше на фото – сама катанка. Смотрите, как эффектно выглядит. Это, кстати, уникальный непрерывный процесс. Мы в пандемию не прерывались ни на день – производили кабели для инфекционных больниц по всей России", - подчеркнула представитель завода Чулпан Мухтарова.
Фотохудожники, к слову, не без удовольствия раскрывали свои секреты – от замысла до технического воплощения. Так, автор работ, снятых на заводе Coca Cola, рассказал, что ради эффектного кадра совместил на одном фото все этапы производства.
© Фото предоставлено пресс-службой ДИППВыставка "Следуй за мной" на Арбате
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Выставка "Следуй за мной" на Арбате
"Я был поражен мощностями завода, скоростью, с какой там всё движется! И мне хотелось сделать еще больший акцент на масштабности, динамичности и, я бы сказал, эпичности производства. Для этого снимал с разных точек и потом все фотографии компоновал в одну. Делал эффект двойной экспозиции, чтобы был акцент и на главную деталь, и на общую композицию. А здесь мне хотелось соединить на одном фото все этапы производства, показать разом синтез всех структур. Вот этот кадр с гигантскими трубами я совместил с лентой готовой продукции: как будто кока-кола бежит по трубам и перетекает прямо в бутылки", - поясняет Рустам Шагиморданов.
Еще один "пищевой" участник фотопроекта "Следуй за мной" - московский завод плавленых сыров "Карат". По мнению его представителя, кадры цехов "Карата" "мощно отражают эстетику предприятия".
"Здесь мы с вами видим молочные ванны, где производится творожный сыр. В эти ванны заливаем молоко и через девять часов получаем творог. Дальше он обрабатывается и еще через несколько часов получается творожный сыр. На фото выглядит очень мощно. А это – производство зерненого творога... Когда мы увидели эти кадры, пришли в восторг: насколько красиво они отображают то, что у нас происходит", - поделилась Юлия Абрамова.
С молочными ванными "Карата" на фотовыставке соседствуют… тормозные системы "Трансмаша": вот такое разнообразие предприятий Моспрома.
"Мы производим тормозные системы, которые обеспечивают безопасность движения подвижного состава железных дорог и метрополитена. На фото – испытательная станция для грузовых распределителей. Она имитирует полный 150-вагонный состав. Красивое сооружение! Эту красоту, кстати, можно увидеть воочию – мы всех приглашаем на экскурсии. Спасибо "Моспрому", что у нас есть и обычные экскурсии, для всех, и профориентированные – для студентов вузов. Приходите! Производство очень интересное. Даже сможете увидеть сборку тормозной системы "Ласточки". Это наш продукт", - заверяет заместитель главного технолога АО МТЗ "Трансмаш" Дмитрий Волков.
© Фото предоставлено пресс-службой ДИППВыставка "Следуй за мной" на Арбате
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Выставка "Следуй за мной" на Арбате
Подытожили впечатления от увиденного главные креаторы фотопроекта – создатели слогана "Следуй за мной".
"Каждый завод – это отдельный мир, и мы хотели показать это в новом ракурсе. От Москвы вообще ведь никто не ждет заводов, молодежь мало что о них знает. Я сама была поражена, насколько на наших промышленных предприятиях все роботизировано, чисто, структурно, красиво. Туда можно ходить на экскурсии! Поверьте, это целое приключение", - уверяет Наталья Османн.
Ее соавтор добавляет, что у каждого производства своя романтика.
"Особая романтика – у завода "Свобода", который производит пасту, мыло, крем. Совсем другая – у "Газпромнефти", "Электрозавода", "Трансмаша", Coca-Cola, Renault ... И везде своя специфика фотосъемки. Снимать промышленные интерьеры технически сложно, но тут вдвойне интереснее проявить креатив. И каждый из участников проекта показал московские производства, где сотни тысяч людей работают для нас и делают нашу жизнь лучше, через призму своего творчества", - подытожил Мурад Османн.