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Восьмой российско-китайский туристический форум пройдет осенью этого года
Восьмой российско-китайский туристический форум пройдет осенью этого года - РИА Новости, 09.06.2021
Восьмой российско-китайский туристический форум пройдет осенью этого года
Восьмой российско-китайский туристический форум пройдёт с 19 по 20 октября 2021 года. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:47
2021-06-09T15:47
2021-06-09T15:47
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МОСКВА, 9 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Восьмой российско-китайский туристический форум пройдёт с 19 по 20 октября 2021 года.Часть мероприятий данного форума будет проходить в Москве в офлайн, другая, - в виде видеоконференций в Zoom и в прямом эфире в YouTube и Weizan Zhibo.Организаторами форума выступают туристическая ассоциация "Мир без границ" и Китайская ассоциация туристического бизнеса. В форуме примут участие представители Федерального агентства по туризму, министерства культуры и туризма КНР, МИДа РФ, посольства КНР в России, ассоциации "Мир без границ", Китайской ассоциации туристического бизнеса, туристические компании, гостиницы, объекты показа, страховые компании, профильные СМИ и другие профильные игроки индустрии туризма и гостеприимства России и Китая.Российско-Китайский туристический форум проводится с 2012 года под патронажем Федерального агентства по туризму, министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры и туризма Китайской Народной Республики. Первый форум состоялся в Пекине в 2012 году.
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россия, туризм, москва, китай
МОСКВА, 9 июн - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Восьмой российско-китайский туристический форум пройдёт с 19 по 20 октября 2021 года.
Часть мероприятий данного форума будет проходить в Москве в офлайн, другая, - в виде видеоконференций в Zoom и в прямом эфире в YouTube и Weizan Zhibo.
Организаторами форума выступают туристическая ассоциация "Мир без границ" и Китайская ассоциация туристического бизнеса. В форуме примут участие представители Федерального агентства по туризму, министерства культуры и туризма КНР, МИДа РФ, посольства КНР в России, ассоциации "Мир без границ", Китайской ассоциации туристического бизнеса, туристические компании, гостиницы, объекты показа, страховые компании, профильные СМИ и другие профильные игроки индустрии туризма и гостеприимства России и Китая.
Российско-Китайский туристический форум проводится с 2012 года под патронажем Федерального агентства по туризму, министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры и туризма Китайской Народной Республики. Первый форум состоялся в Пекине в 2012 году.