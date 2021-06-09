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Официальный курс евро на четверг снизился на 83 копейки
Официальный курс евро на четверг снизился на 83 копейки - РИА Новости, 09.06.2021
Официальный курс евро на четверг снизился на 83 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 83,19 копейки - до 87,8114 рубля, курс доллара - на 74,27 копейки, до 72,0829 рубля,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:23
2021-06-09T14:23
2021-06-09T14:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 83,19 копейки - до 87,8114 рубля, курс доллара - на 74,27 копейки, до 72,0829 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 78,3 копейки, составив 79,1607 рубля.
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