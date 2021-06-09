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В Тверской области погиб эколог Пажетнов, спасавший медвежат-сирот

В Тверской области погиб эколог Пажетнов, спасавший медвежат-сирот - РИА Новости, 09.06.2021

В Тверской области погиб эколог Пажетнов, спасавший медвежат-сирот

Заслуженный эколог России, занимавшийся спасением и реабилитацией медвежат-сирот, Валентин Пажетнов скончался в Тверской области, сообщила его родственница... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:25

2021-06-09T12:25

2021-06-09T14:22

россия

тверская область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Заслуженный эколог России, занимавшийся спасением и реабилитацией медвежат-сирот, Валентин Пажетнов скончался в Тверской области, сообщила его родственница Эльвира Пажетнова.Отмечается, что наряду с научной работой Пажетнов особое внимание уделял работе с детьми и молодежью."Многие поколения воспитанников экошколы "Медвежата" и гости биостанции "Чистый Лес" с благодарностью вспоминают дедушку Валю за доброту, мудрость, честность, искренность и простоту в общении. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его родственников, друзей, коллег и всех, кто с ним был знаком", - говорится в сообщении.По данным местных СМИ, Валентин Пажетнов утонул.Валентин Сергеевич Пажетнов - заслуженный эколог России, доктор биологических наук. Научному сообществу известен благодаря работе в сфере охраны и управления популяциями бурого медведя, а также уникальной методике выращивания медвежат-сирот. Родился в 1936 году. Жил и работал не территории Тверской области.Валентин Сергеевич Пажетнов - заслуженный эколог России, доктор биологических наук. Научному сообществу известен благодаря работе в сфере охраны и управления популяциями бурого медведя, а также уникальной методике выращивания медвежат-сирот. Родился в 1936 году. Жил и работал не территории Тверской области.

россия

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тверская область, общество