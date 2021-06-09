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В Тверской области погиб эколог Пажетнов, спасавший медвежат-сирот
В Тверской области погиб эколог Пажетнов, спасавший медвежат-сирот - РИА Новости, 09.06.2021
В Тверской области погиб эколог Пажетнов, спасавший медвежат-сирот
Заслуженный эколог России, занимавшийся спасением и реабилитацией медвежат-сирот, Валентин Пажетнов скончался в Тверской области, сообщила его родственница... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:25
2021-06-09T14:22
россия
тверская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Заслуженный эколог России, занимавшийся спасением и реабилитацией медвежат-сирот, Валентин Пажетнов скончался в Тверской области, сообщила его родственница Эльвира Пажетнова.Отмечается, что наряду с научной работой Пажетнов особое внимание уделял работе с детьми и молодежью."Многие поколения воспитанников экошколы "Медвежата" и гости биостанции "Чистый Лес" с благодарностью вспоминают дедушку Валю за доброту, мудрость, честность, искренность и простоту в общении. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его родственников, друзей, коллег и всех, кто с ним был знаком", - говорится в сообщении.По данным местных СМИ, Валентин Пажетнов утонул.Валентин Сергеевич Пажетнов - заслуженный эколог России, доктор биологических наук. Научному сообществу известен благодаря работе в сфере охраны и управления популяциями бурого медведя, а также уникальной методике выращивания медвежат-сирот. Родился в 1936 году. Жил и работал не территории Тверской области.Валентин Сергеевич Пажетнов - заслуженный эколог России, доктор биологических наук. Научному сообществу известен благодаря работе в сфере охраны и управления популяциями бурого медведя, а также уникальной методике выращивания медвежат-сирот. Родился в 1936 году. Жил и работал не территории Тверской области.
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россия, тверская область, общество

В Тверской области погиб эколог Пажетнов, спасавший медвежат-сирот

12:25 09.06.2021 (обновлено: 14:22 09.06.2021)
 
© Фото : Центр спасения медвежат-сиротСоздатель Центра спасения медвежат-сирот, заслуженный эколог России, доктор биологических наук Валентин Пажетнов
Создатель Центра спасения медвежат-сирот, заслуженный эколог России, доктор биологических наук Валентин Пажетнов - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : Центр спасения медвежат-сирот
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Заслуженный эколог России, занимавшийся спасением и реабилитацией медвежат-сирот, Валентин Пажетнов скончался в Тверской области, сообщила его родственница Эльвира Пажетнова.

"Вчера мы потеряли любимого мужа, отца, дедушку, прадедушку, основателя и вдохновителя семейного дела, объединившего поколения семьи Пажетновых - спасение и реабилитация медвежат-сирот. Валентин Сергеевич - всемирно известный ученый-биолог, посвятивший большую часть своей жизни изучению экологии и поведения бурого медведя", - написала она на странице биостанции "Чистый лес" в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что наряду с научной работой Пажетнов особое внимание уделял работе с детьми и молодежью.
"Многие поколения воспитанников экошколы "Медвежата" и гости биостанции "Чистый Лес" с благодарностью вспоминают дедушку Валю за доброту, мудрость, честность, искренность и простоту в общении. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его родственников, друзей, коллег и всех, кто с ним был знаком", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, Валентин Пажетнов утонул.
Валентин Сергеевич Пажетнов - заслуженный эколог России, доктор биологических наук. Научному сообществу известен благодаря работе в сфере охраны и управления популяциями бурого медведя, а также уникальной методике выращивания медвежат-сирот. Родился в 1936 году. Жил и работал не территории Тверской области.
Валентин Сергеевич Пажетнов - заслуженный эколог России, доктор биологических наук. Научному сообществу известен благодаря работе в сфере охраны и управления популяциями бурого медведя, а также уникальной методике выращивания медвежат-сирот. Родился в 1936 году. Жил и работал не территории Тверской области.
© Фото : Центр спасения медвежат-сиротСоздатель Центра спасения медвежат-сирот, заслуженный эколог России, доктор биологических наук Валентин Пажетнов
Создатель Центра спасения медвежат-сирот, заслуженный эколог России, доктор биологических наук Валентин Пажетнов - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : Центр спасения медвежат-сирот
Создатель Центра спасения медвежат-сирот, заслуженный эколог России, доктор биологических наук Валентин Пажетнов
 
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