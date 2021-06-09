https://ria.ru/20210609/deti-1736252488.html

В Курске начали проверку после видео с детьми на крыше внедорожника

В Курске начали проверку после видео с детьми на крыше внедорожника - РИА Новости, 09.06.2021

В Курске начали проверку после видео с детьми на крыше внедорожника

Прокуратура Курской области проверяет информацию в интернете о том, что в Курске водитель внедорожника вез на крыше машины трех детей. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:52

2021-06-09T10:52

2021-06-09T10:52

курская область

курск

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура Курской области проверяет информацию в интернете о том, что в Курске водитель внедорожника вез на крыше машины трех детей.Видео, где трое детей запечатлены на крыше стоящего у обочины черного внедорожника, появилось в Telegram-каналах на минувших выходных и вызвало резонанс. К водителю внедорожника подходит с другой стороны дороги мужчина и, видимо, говорит ему о сидящих на крыше двух девочках-подростках и третьем ребенке младшего возраста. Проезжающая мимо машина сигналит внедорожнику. В конце видео внедорожник уезжает с места с детьми на крыше."Прокуратура Курской области организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации и в сети интернет, из которых следует, что по улице Курска водитель вез трех детей на крыше внедорожника. Указанные неправомерные действия ставили под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних детей", - сообщает надзорное ведомство.В частности, организована проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20201222/skorye-1590456099.html

курская область

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, курск, происшествия