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В Курске начали проверку после видео с детьми на крыше внедорожника
В Курске начали проверку после видео с детьми на крыше внедорожника - РИА Новости, 09.06.2021
В Курске начали проверку после видео с детьми на крыше внедорожника
Прокуратура Курской области проверяет информацию в интернете о том, что в Курске водитель внедорожника вез на крыше машины трех детей. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:52
2021-06-09T10:52
курская область
курск
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура Курской области проверяет информацию в интернете о том, что в Курске водитель внедорожника вез на крыше машины трех детей.Видео, где трое детей запечатлены на крыше стоящего у обочины черного внедорожника, появилось в Telegram-каналах на минувших выходных и вызвало резонанс. К водителю внедорожника подходит с другой стороны дороги мужчина и, видимо, говорит ему о сидящих на крыше двух девочках-подростках и третьем ребенке младшего возраста. Проезжающая мимо машина сигналит внедорожнику. В конце видео внедорожник уезжает с места с детьми на крыше."Прокуратура Курской области организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации и в сети интернет, из которых следует, что по улице Курска водитель вез трех детей на крыше внедорожника. Указанные неправомерные действия ставили под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних детей", - сообщает надзорное ведомство.В частности, организована проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
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курская область, курск, происшествия

В Курске начали проверку после видео с детьми на крыше внедорожника

10:52 09.06.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура Курской области проверяет информацию в интернете о том, что в Курске водитель внедорожника вез на крыше машины трех детей.
Видео, где трое детей запечатлены на крыше стоящего у обочины черного внедорожника, появилось в Telegram-каналах на минувших выходных и вызвало резонанс. К водителю внедорожника подходит с другой стороны дороги мужчина и, видимо, говорит ему о сидящих на крыше двух девочках-подростках и третьем ребенке младшего возраста. Проезжающая мимо машина сигналит внедорожнику. В конце видео внедорожник уезжает с места с детьми на крыше.
"Прокуратура Курской области организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации и в сети интернет, из которых следует, что по улице Курска водитель вез трех детей на крыше внедорожника. Указанные неправомерные действия ставили под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних детей", - сообщает надзорное ведомство.
В частности, организована проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
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