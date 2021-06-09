Видеомост о роли России в становлении Абхазии и Южной Осетии
10 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Сухум – Цхинвал на тему: "Роль России в становлении Абхазии и Южной Осетии: партнерство и интеграция".
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Участник в Москве:
- представитель Государственной Думы Российской Федерации.
В Сухуме:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей ДВИНЯНИН.
В Цхинвале:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат КУЛАХМЕТОВ.
Мероприятие состоится в преддверии Дня России, отмечаемого 12 июня. Речь пойдет о значении признания Россией в 2008 году независимости Абхазии и Южной Осетии, о содействии социально-экономическому развитию этих стран, о роли России как гаранта их военной безопасности, а также об интеграционном взаимодействии.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участник в Москве:
- представитель Государственной Думы Российской Федерации.
В Сухуме:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей ДВИНЯНИН.
В Цхинвале:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат КУЛАХМЕТОВ.
Мероприятие состоится в преддверии Дня России, отмечаемого 12 июня. Речь пойдет о значении признания Россией в 2008 году независимости Абхазии и Южной Осетии, о содействии социально-экономическому развитию этих стран, о роли России как гаранта их военной безопасности, а также об интеграционном взаимодействии.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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