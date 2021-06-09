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Видеомост о роли России в становлении Абхазии и Южной Осетии
Видеомост о роли России в становлении Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 09.06.2021
Видеомост о роли России в становлении Абхазии и Южной Осетии
10 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Сухум – Цхинвал на тему: "Роль России в становлении Абхазии и Южной Осетии: партнерство и интеграция".
2021-06-09T15:12
2021-06-09T15:12
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Задать вопрос Участник в Москве:- представитель Государственной Думы Российской Федерации. В Сухуме:- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей ДВИНЯНИН.В Цхинвале: - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат КУЛАХМЕТОВ. Мероприятие состоится в преддверии Дня России, отмечаемого 12 июня. Речь пойдет о значении признания Россией в 2008 году независимости Абхазии и Южной Осетии, о содействии социально-экономическому развитию этих стран, о роли России как гаранта их военной безопасности, а также об интеграционном взаимодействии.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Видеомост о роли России в становлении Абхазии и Южной Осетии

15:12 09.06.2021
 
Читать ria.ru в
10 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Сухум – Цхинвал на тему: "Роль России в становлении Абхазии и Южной Осетии: партнерство и интеграция".
Задать вопрос

Участник в Москве:
- представитель Государственной Думы Российской Федерации.

В Сухуме:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей ДВИНЯНИН.

В Цхинвале:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат КУЛАХМЕТОВ.

Мероприятие состоится в преддверии Дня России, отмечаемого 12 июня. Речь пойдет о значении признания Россией в 2008 году независимости Абхазии и Южной Осетии, о содействии социально-экономическому развитию этих стран, о роли России как гаранта их военной безопасности, а также об интеграционном взаимодействии.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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