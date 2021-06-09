https://ria.ru/20210609/denrossii-1736309800.html

Видеомост о роли России в становлении Абхазии и Южной Осетии

Видеомост о роли России в становлении Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 09.06.2021

Видеомост о роли России в становлении Абхазии и Южной Осетии

10 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Сухум – Цхинвал на тему: "Роль России в становлении Абхазии и Южной Осетии: партнерство и интеграция".

2021-06-09T15:12

2021-06-09T15:12

2021-06-09T15:12

анонсы

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Задать вопрос Участник в Москве:- представитель Государственной Думы Российской Федерации. В Сухуме:- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей ДВИНЯНИН.В Цхинвале: - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат КУЛАХМЕТОВ. Мероприятие состоится в преддверии Дня России, отмечаемого 12 июня. Речь пойдет о значении признания Россией в 2008 году независимости Абхазии и Южной Осетии, о содействии социально-экономическому развитию этих стран, о роли России как гаранта их военной безопасности, а также об интеграционном взаимодействии.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы