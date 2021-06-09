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Яков Милатович: цены на отдых в Черногории будут ниже, чем в 2019 году
Яков Милатович: цены на отдых в Черногории будут ниже, чем в 2019 году - РИА Новости, 09.06.2021
Яков Милатович: цены на отдых в Черногории будут ниже, чем в 2019 году
Черногория готова принимать российских туристов и ждет открытия прямых рейсов с РФ, заявил в интервью РИА Новости министр экономического развития балканской... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T09:00
2021-06-09T09:00
яков милатович
черногория
греция
пмэф
интервью
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Черногория готова принимать российских туристов и ждет открытия прямых рейсов с РФ, заявил в интервью РИА Новости министр экономического развития балканской республики Яков Милатович на полях Петербургского международного экономического форума. Он рассказал, что вакцинация населения страны от коронавируса, начавшаяся с российской вакцины "Спутник V", продолжается, и власти рассчитывают, что к середине июня в стране будет сформирован коллективный иммунитет. Беседовала Елена Протопопова. – Господин министр, каковы ваши впечатления от Петербургского международного экономического форума?– Прежде всего, большая честь – быть на этом форуме. Я думаю, что этот форум – отличная площадка для обмена мнениями о том, как развиваться и продвигаться дальше. В этом году, когда мир проходит через кризис, проведение форума особенно важно. Позвольте мне поздравить организаторов, что, несмотря на все сложности, связанные с коронавирусом, они организовали этот форум в очном формате на высоком уровне. В этой связи хотелось бы признать достижение российской науки, особенно в связи с созданием вакцины против коронавируса, что вносит вклад в мировую борьбу с пандемией.– Были ли на форуме заключены какие-либо соглашения Черногории с российскими компаниями или заложена для них основа?– Мы не приехали сюда, чтобы подписать соглашения. Но я могу сказать, что жаль, что никто из Черногории не посещал этот форум раньше. Это первое посещение ПМЭФ делегацией из Черногории на уровне министра, наверное, за последние 10 лет. Я воспользовался такой возможностью и думаю, что в будущем будет больше таких визитов.Это также хороший сигнал, что, несмотря на то, что Черногория – член НАТО и имеет цель стать членом ЕС, мы не можем не развивать отношения с Россией – экономические, культурные, научные. Большую часть российско-черногорского сотрудничества составляет туризм. В 2019 более 400 тысяч туристов из России приехали в Черногорию. Черногория – хорошо известное туристическое направление для россиян.– Когда вы вернетесь в страну, что передадите правительству о ПМЭФ?– Я не только порекомендую посетить его в следующем году, но и сам уже точно приеду на него в следующем году и буду, уверен, в составе большей делегации.– Что вы думаете о развитии сотрудничества ЕС и ЕАЭС – Евразийского экономического союза?– Любое развитие сотрудничества благоприятно для торговли. Это очень просто: чем меньше барьеров, тем выше торговые показатели. Я думаю, это именно то, что должно мотивировать ЕС и ЕАЭС двигаться вперед.– Как проходит вакцинация от COVID-19 в Черногории?– Вакцинация от коронавируса идет. Она началась в феврале со "Спутника V". Сейчас мы продолжаем ее некоторыми другими препаратами – всего четырьмя. Мы сейчас на той стадии, когда 30% населения нашей страны старше 18 лет вакцинированы. Это очень хорошие цифры, учитывая, что новое правительство в Черногории вступило в свои обязанности в сентябре.– То есть на данный момент в вашей стране вакцинированы от коронавируса лишь 30% населения?– Нет, не так. Если суммировать, получается следующая картина. Восемнадцать процентов населения уже переболели ковидом, у них есть антитела. Это официально. Но если говорить о неофициальной статистике, то число жителей Черногории, имеющих иммунитет к коронавирусу, может быть в 2-2,5 раза выше. Это означает, что 30-35% черногорцев имеют иммунитет к ковиду.Если добавить к этой цифре число тех, кто уже был привит от коронавируса, – упомянутые мной выше 30%, то, продолжая вакцинацию, рассчитываем, что 70-75% населения нашей страны будут иметь иммунитет к коронавирусу к середине июня – к дате, когда уже официально начинается туристический сезон. Это дает основу для достижения Черногорией коллективного иммунитета к коронавирусу в краткосрочной перспективе, что важно для туризма.В некоторых частях страны, в том числе прибрежных, почти нет коронавируса. Например, в Будве лишь 20 случаев заражения ковидом в день.Это все говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в Черногории стабилизировалась, особенно, если сравнивать с другими популярными туристическими направлениями, такими как Кипр, Турция, Греция, Хорватия. Правительство (Черногории – ред.) может гордиться.Поэтому мы решили открыть границы для стран региона – Сербии, Боснии и Герциговины. Туристы из этих стран могут приезжать без тестов. Также, как и туристы из России.– А что насчет прямых авиарейсов между Россией и Черногорией?– Это тот вопрос, который, мы надеемся, продвинется вперед. Прямые рейсы с РФ были отменены в марте прошлого года и до сих пор не восстановлены. Причина – эпидемиологическая ситуация. А она сейчас в Черногории очень хорошая, намного лучше, чем в тех странах, с которыми Россия уже восстановила прямые рейсы. Поэтому мы надеемся, что прямые авиаперелеты с Черногорией будут скоро восстановлены. Нет никаких причин для того, чтобы они не были восстановлены.– Если говорить о стоимости туристических путевок в Черногорию, не подорожают ли они в этом году?– Цена турпутевки напрямую зависит от того, будет ли восстановлено прямое сообщение с Россией. Если прямые рейсы вернутся, то отдых в нашей стране значительно подешевеет.– Я имею в виду стоимость проживания на побережье. Не повысились ли цены после пандемии?– Наша страна в прошлом году пережила коллапс туристической сферы. Не только из-за пандемии, но и из-за ряда плохих решений предыдущего правительства – и по отношению к России, и по отношению к западно-балканским странам. Новое правительство пошло по другому пути. Частный сектор Черногории приспособил стоимость аренды жилья для отдыха под новые условия. Я уверен, что российские туристы могут ожидать цен даже ниже, чем были в туристический сезон 2019 года, до пандемии. Например, в мае стоимость номера в отеле на побережье начиналась от 23 евро в день за человека.
https://ria.ru/20210603/chernogoriya-1735132906.html
https://ria.ru/20210606/evroparlament-1735850848.html
https://ria.ru/20210521/puteshestviya-1733250859.html
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яков милатович, черногория, греция, пмэф, интервью

Яков Милатович: цены на отдых в Черногории будут ниже, чем в 2019 году

09:00 09.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр экономики Черногории Яков Милатович у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Министр экономики Черногории Яков Милатович у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Черногория готова принимать российских туристов и ждет открытия прямых рейсов с РФ, заявил в интервью РИА Новости министр экономического развития балканской республики Яков Милатович на полях Петербургского международного экономического форума. Он рассказал, что вакцинация населения страны от коронавируса, начавшаяся с российской вакцины "Спутник V", продолжается, и власти рассчитывают, что к середине июня в стране будет сформирован коллективный иммунитет. Беседовала Елена Протопопова.
– Господин министр, каковы ваши впечатления от Петербургского международного экономического форума?
– Прежде всего, большая честь – быть на этом форуме. Я думаю, что этот форум – отличная площадка для обмена мнениями о том, как развиваться и продвигаться дальше. В этом году, когда мир проходит через кризис, проведение форума особенно важно. Позвольте мне поздравить организаторов, что, несмотря на все сложности, связанные с коронавирусом, они организовали этот форум в очном формате на высоком уровне. В этой связи хотелось бы признать достижение российской науки, особенно в связи с созданием вакцины против коронавируса, что вносит вклад в мировую борьбу с пандемией.
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– Были ли на форуме заключены какие-либо соглашения Черногории с российскими компаниями или заложена для них основа?
– Мы не приехали сюда, чтобы подписать соглашения. Но я могу сказать, что жаль, что никто из Черногории не посещал этот форум раньше. Это первое посещение ПМЭФ делегацией из Черногории на уровне министра, наверное, за последние 10 лет. Я воспользовался такой возможностью и думаю, что в будущем будет больше таких визитов.
Это также хороший сигнал, что, несмотря на то, что Черногория – член НАТО и имеет цель стать членом ЕС, мы не можем не развивать отношения с Россией – экономические, культурные, научные.
Большую часть российско-черногорского сотрудничества составляет туризм. В 2019 более 400 тысяч туристов из России приехали в Черногорию. Черногория – хорошо известное туристическое направление для россиян.
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– Я не только порекомендую посетить его в следующем году, но и сам уже точно приеду на него в следующем году и буду, уверен, в составе большей делегации.
– Что вы думаете о развитии сотрудничества ЕС и ЕАЭС – Евразийского экономического союза?
– Любое развитие сотрудничества благоприятно для торговли. Это очень просто: чем меньше барьеров, тем выше торговые показатели. Я думаю, это именно то, что должно мотивировать ЕС и ЕАЭС двигаться вперед.
– Как проходит вакцинация от COVID-19 в Черногории?
– Вакцинация от коронавируса идет. Она началась в феврале со "Спутника V". Сейчас мы продолжаем ее некоторыми другими препаратами – всего четырьмя. Мы сейчас на той стадии, когда 30% населения нашей страны старше 18 лет вакцинированы. Это очень хорошие цифры, учитывая, что новое правительство в Черногории вступило в свои обязанности в сентябре.
– То есть на данный момент в вашей стране вакцинированы от коронавируса лишь 30% населения?
– Нет, не так. Если суммировать, получается следующая картина. Восемнадцать процентов населения уже переболели ковидом, у них есть антитела. Это официально. Но если говорить о неофициальной статистике, то число жителей Черногории, имеющих иммунитет к коронавирусу, может быть в 2-2,5 раза выше. Это означает, что 30-35% черногорцев имеют иммунитет к ковиду.
Если добавить к этой цифре число тех, кто уже был привит от коронавируса, – упомянутые мной выше 30%, то, продолжая вакцинацию, рассчитываем, что 70-75% населения нашей страны будут иметь иммунитет к коронавирусу к середине июня – к дате, когда уже официально начинается туристический сезон. Это дает основу для достижения Черногорией коллективного иммунитета к коронавирусу в краткосрочной перспективе, что важно для туризма.
В некоторых частях страны, в том числе прибрежных, почти нет коронавируса. Например, в Будве лишь 20 случаев заражения ковидом в день.
Житель Мурманска прививается от коронавируса вакциной Спутник-V в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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Это все говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в Черногории стабилизировалась, особенно, если сравнивать с другими популярными туристическими направлениями, такими как Кипр, Турция, Греция, Хорватия. Правительство (Черногории – ред.) может гордиться.
Поэтому мы решили открыть границы для стран региона – Сербии, Боснии и Герциговины. Туристы из этих стран могут приезжать без тестов. Также, как и туристы из России.
– А что насчет прямых авиарейсов между Россией и Черногорией?
– Это тот вопрос, который, мы надеемся, продвинется вперед. Прямые рейсы с РФ были отменены в марте прошлого года и до сих пор не восстановлены. Причина – эпидемиологическая ситуация. А она сейчас в Черногории очень хорошая, намного лучше, чем в тех странах, с которыми Россия уже восстановила прямые рейсы. Поэтому мы надеемся, что прямые авиаперелеты с Черногорией будут скоро восстановлены. Нет никаких причин для того, чтобы они не были восстановлены.
– Если говорить о стоимости туристических путевок в Черногорию, не подорожают ли они в этом году?
– Цена турпутевки напрямую зависит от того, будет ли восстановлено прямое сообщение с Россией. Если прямые рейсы вернутся, то отдых в нашей стране значительно подешевеет.
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– Наша страна в прошлом году пережила коллапс туристической сферы. Не только из-за пандемии, но и из-за ряда плохих решений предыдущего правительства – и по отношению к России, и по отношению к западно-балканским странам. Новое правительство пошло по другому пути.
Частный сектор Черногории приспособил стоимость аренды жилья для отдыха под новые условия. Я уверен, что российские туристы могут ожидать цен даже ниже, чем были в туристический сезон 2019 года, до пандемии. Например, в мае стоимость номера в отеле на побережье начиналась от 23 евро в день за человека.
 
Яков МилатовичЧерногорияГрецияПМЭФИнтервью
 
 
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