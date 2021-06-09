https://ria.ru/20210609/chernogoriya-1736136472.html

Яков Милатович: цены на отдых в Черногории будут ниже, чем в 2019 году

Яков Милатович: цены на отдых в Черногории будут ниже, чем в 2019 году - РИА Новости, 09.06.2021

Яков Милатович: цены на отдых в Черногории будут ниже, чем в 2019 году

Черногория готова принимать российских туристов и ждет открытия прямых рейсов с РФ, заявил в интервью РИА Новости министр экономического развития балканской... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T09:00

2021-06-09T09:00

2021-06-09T09:00

яков милатович

черногория

греция

пмэф

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736136877_0:96:3129:1856_1920x0_80_0_0_86fa6ab3f39d9d64ead156dd4d785df7.jpg

Черногория готова принимать российских туристов и ждет открытия прямых рейсов с РФ, заявил в интервью РИА Новости министр экономического развития балканской республики Яков Милатович на полях Петербургского международного экономического форума. Он рассказал, что вакцинация населения страны от коронавируса, начавшаяся с российской вакцины "Спутник V", продолжается, и власти рассчитывают, что к середине июня в стране будет сформирован коллективный иммунитет. Беседовала Елена Протопопова. – Господин министр, каковы ваши впечатления от Петербургского международного экономического форума?– Прежде всего, большая честь – быть на этом форуме. Я думаю, что этот форум – отличная площадка для обмена мнениями о том, как развиваться и продвигаться дальше. В этом году, когда мир проходит через кризис, проведение форума особенно важно. Позвольте мне поздравить организаторов, что, несмотря на все сложности, связанные с коронавирусом, они организовали этот форум в очном формате на высоком уровне. В этой связи хотелось бы признать достижение российской науки, особенно в связи с созданием вакцины против коронавируса, что вносит вклад в мировую борьбу с пандемией.– Были ли на форуме заключены какие-либо соглашения Черногории с российскими компаниями или заложена для них основа?– Мы не приехали сюда, чтобы подписать соглашения. Но я могу сказать, что жаль, что никто из Черногории не посещал этот форум раньше. Это первое посещение ПМЭФ делегацией из Черногории на уровне министра, наверное, за последние 10 лет. Я воспользовался такой возможностью и думаю, что в будущем будет больше таких визитов.Это также хороший сигнал, что, несмотря на то, что Черногория – член НАТО и имеет цель стать членом ЕС, мы не можем не развивать отношения с Россией – экономические, культурные, научные. Большую часть российско-черногорского сотрудничества составляет туризм. В 2019 более 400 тысяч туристов из России приехали в Черногорию. Черногория – хорошо известное туристическое направление для россиян.– Когда вы вернетесь в страну, что передадите правительству о ПМЭФ?– Я не только порекомендую посетить его в следующем году, но и сам уже точно приеду на него в следующем году и буду, уверен, в составе большей делегации.– Что вы думаете о развитии сотрудничества ЕС и ЕАЭС – Евразийского экономического союза?– Любое развитие сотрудничества благоприятно для торговли. Это очень просто: чем меньше барьеров, тем выше торговые показатели. Я думаю, это именно то, что должно мотивировать ЕС и ЕАЭС двигаться вперед.– Как проходит вакцинация от COVID-19 в Черногории?– Вакцинация от коронавируса идет. Она началась в феврале со "Спутника V". Сейчас мы продолжаем ее некоторыми другими препаратами – всего четырьмя. Мы сейчас на той стадии, когда 30% населения нашей страны старше 18 лет вакцинированы. Это очень хорошие цифры, учитывая, что новое правительство в Черногории вступило в свои обязанности в сентябре.– То есть на данный момент в вашей стране вакцинированы от коронавируса лишь 30% населения?– Нет, не так. Если суммировать, получается следующая картина. Восемнадцать процентов населения уже переболели ковидом, у них есть антитела. Это официально. Но если говорить о неофициальной статистике, то число жителей Черногории, имеющих иммунитет к коронавирусу, может быть в 2-2,5 раза выше. Это означает, что 30-35% черногорцев имеют иммунитет к ковиду.Если добавить к этой цифре число тех, кто уже был привит от коронавируса, – упомянутые мной выше 30%, то, продолжая вакцинацию, рассчитываем, что 70-75% населения нашей страны будут иметь иммунитет к коронавирусу к середине июня – к дате, когда уже официально начинается туристический сезон. Это дает основу для достижения Черногорией коллективного иммунитета к коронавирусу в краткосрочной перспективе, что важно для туризма.В некоторых частях страны, в том числе прибрежных, почти нет коронавируса. Например, в Будве лишь 20 случаев заражения ковидом в день.Это все говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в Черногории стабилизировалась, особенно, если сравнивать с другими популярными туристическими направлениями, такими как Кипр, Турция, Греция, Хорватия. Правительство (Черногории – ред.) может гордиться.Поэтому мы решили открыть границы для стран региона – Сербии, Боснии и Герциговины. Туристы из этих стран могут приезжать без тестов. Также, как и туристы из России.– А что насчет прямых авиарейсов между Россией и Черногорией?– Это тот вопрос, который, мы надеемся, продвинется вперед. Прямые рейсы с РФ были отменены в марте прошлого года и до сих пор не восстановлены. Причина – эпидемиологическая ситуация. А она сейчас в Черногории очень хорошая, намного лучше, чем в тех странах, с которыми Россия уже восстановила прямые рейсы. Поэтому мы надеемся, что прямые авиаперелеты с Черногорией будут скоро восстановлены. Нет никаких причин для того, чтобы они не были восстановлены.– Если говорить о стоимости туристических путевок в Черногорию, не подорожают ли они в этом году?– Цена турпутевки напрямую зависит от того, будет ли восстановлено прямое сообщение с Россией. Если прямые рейсы вернутся, то отдых в нашей стране значительно подешевеет.– Я имею в виду стоимость проживания на побережье. Не повысились ли цены после пандемии?– Наша страна в прошлом году пережила коллапс туристической сферы. Не только из-за пандемии, но и из-за ряда плохих решений предыдущего правительства – и по отношению к России, и по отношению к западно-балканским странам. Новое правительство пошло по другому пути. Частный сектор Черногории приспособил стоимость аренды жилья для отдыха под новые условия. Я уверен, что российские туристы могут ожидать цен даже ниже, чем были в туристический сезон 2019 года, до пандемии. Например, в мае стоимость номера в отеле на побережье начиналась от 23 евро в день за человека.

https://ria.ru/20210603/chernogoriya-1735132906.html

https://ria.ru/20210606/evroparlament-1735850848.html

https://ria.ru/20210521/puteshestviya-1733250859.html

https://ria.ru/20210601/puteshestviya-1735060806.html

черногория

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков милатович, черногория, греция, пмэф, интервью