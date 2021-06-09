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В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета - РИА Новости, 09.06.2021
В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
Истребитель ВВС Болгарии пропал с радаров во время тренировочного полета, сообщает национальное телевидение со ссылкой на пресс-центр министерства обороны. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T09:07
2021-06-09T09:07
2021-06-09T15:23
миг-29
болгария
в мире
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Истребитель ВВС Болгарии пропал с радаров во время тренировочного полета, сообщает национальное телевидение со ссылкой на пресс-центр министерства обороны.По его данным, самолет перестал выходить на связь в 00:45, когда находился над Черным морем."Немедленно была начата поисково-спасательная операция, которая продолжается. В ней участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС", — заявило Минобороны.Позже стало известно, что в этом районе нашли спасательный жилет пилота.Глава ведомства выехал на место происшествия. Тактические учения "Шабла 21" пока приостановили.
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миг-29, болгария, в мире
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Истребитель ВВС Болгарии
пропал с радаров во время тренировочного полета, сообщает национальное телевидение
со ссылкой на пресс-центр министерства обороны.
По его данным, самолет перестал выходить на связь в 00:45, когда находился над Черным морем.
"Немедленно была начата поисково-спасательная операция, которая продолжается. В ней участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС", — заявило Минобороны.
Позже стало известно, что в этом районе нашли спасательный жилет пилота.
Глава ведомства выехал на место происшествия. Тактические учения "Шабла 21" пока приостановили.