https://ria.ru/20210609/blokirovka-1736266724.html

Госдума приняла закон о блокировке сайтов, порочащих честь граждан

Госдума приняла закон о блокировке сайтов, порочащих честь граждан - РИА Новости, 09.06.2021

Госдума приняла закон о блокировке сайтов, порочащих честь граждан

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:58

2021-06-09T11:58

2021-06-09T11:58

россия

валерий газзаев

сергей боярский

андрей альшевских

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выноситься решение об удалении из интернета недостоверной или порочащей честь информации.Авторами законопроекта выступили первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский (ЕР), глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев (СР) и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских (ЕР).Основанием для принятия мер защиты в соответствии с законопроектом будет являться подача гражданином заявления в прокуратуру о принятии мер по удалению недостоверной информации, которая порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления. Также необходимо будет приобщать к такому заявлению документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации. При этом поданное заявление и изложенные в нем сведения должны быть изучены и проверены на предмет обоснованности органами прокуратуры в порядке, определенном проектируемыми положениями федерального закона и актами генпрокурора.Согласно законопроекту, проверку содержащихся в заявлении гражданина сведений региональная прокуратура осуществляет в течение 10 дней со дня подачи заявления, по ее результатам составляется заключение о наличии оснований для удаления такой информации. Далее в течение пяти дней генпрокурором РФ или его заместителем проверяется обоснованность принятого региональной прокуратурой заключения. В случае подтверждения предоставленных сведений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием об удалении недостоверной информации.

https://ria.ru/20210521/dostup-1733272756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий газзаев, сергей боярский, андрей альшевских, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, единая россия, общество