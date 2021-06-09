Инвестор рассказал, какой бизнес можно открыть с 50 тысячами рублей
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пятьдесят тысяч рублей, конечно, небольшой капитал, но и этой суммы достаточно, чтобы начать бизнес. Все зависит от направления деятельности предпринимателя и от стоимости оборудования, которое может понадобиться, рассказал агентству "Прайм" частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.
"Эта сумма подойдет для многих видов организации микробизнеса на дому или в арендном помещении — от производства чего-либо до небольшого магазина. Однако в дальнейшем потребуются дополнительные вложения — в приобретение товара для последующей продажи, для рекламы и перевозок", — объяснил бизнесмен.
По его словам, 50 тысяч рублей точно хватит, чтобы, например, выращивать какую-либо сельскохозяйственную продукцию на своем участке с последующей продажей. Деньги пойдут на покупку семян, удобрений, упаковки, на логистику и транспортные расходы перевозки и доставки рассады или готовой садовой продукции.
Другой собеседник агентства, основатель криптосообщества "Рой-клуб" Владимир Мошкин выразил мнение, что 50 тысяч рублей — это "прекрасная стартовая сумма" для того, чтобы попробовать свои силы в цифровых активах. Речь идет не только о криптовалютах и биткоине, но и различных децентрализованных финансовых инструментах, токенизированных активах.