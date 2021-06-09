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Инвестор рассказал, какой бизнес можно открыть с 50 тысячами рублей
Инвестор рассказал, какой бизнес можно открыть с 50 тысячами рублей - РИА Новости, 09.06.2021
Инвестор рассказал, какой бизнес можно открыть с 50 тысячами рублей
Пятьдесят тысяч рублей, конечно, небольшой капитал, но и этой суммы достаточно, чтобы начать бизнес. Все зависит от направления деятельности предпринимателя и... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T03:15
2021-06-09T03:15
владимир мошкин
федор сидоров
россия
бизнес
общество
экономика
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пятьдесят тысяч рублей, конечно, небольшой капитал, но и этой суммы достаточно, чтобы начать бизнес. Все зависит от направления деятельности предпринимателя и от стоимости оборудования, которое может понадобиться, рассказал агентству "Прайм" частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.По его словам, 50 тысяч рублей точно хватит, чтобы, например, выращивать какую-либо сельскохозяйственную продукцию на своем участке с последующей продажей. Деньги пойдут на покупку семян, удобрений, упаковки, на логистику и транспортные расходы перевозки и доставки рассады или готовой садовой продукции.Другой собеседник агентства, основатель криптосообщества "Рой-клуб" Владимир Мошкин выразил мнение, что 50 тысяч рублей — это "прекрасная стартовая сумма" для того, чтобы попробовать свои силы в цифровых активах. Речь идет не только о криптовалютах и биткоине, но и различных децентрализованных финансовых инструментах, токенизированных активах.
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владимир мошкин, федор сидоров, россия, бизнес, общество, экономика

Инвестор рассказал, какой бизнес можно открыть с 50 тысячами рублей

03:15 09.06.2021
 
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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пятьдесят тысяч рублей, конечно, небольшой капитал, но и этой суммы достаточно, чтобы начать бизнес. Все зависит от направления деятельности предпринимателя и от стоимости оборудования, которое может понадобиться, рассказал агентству "Прайм" частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.

"Эта сумма подойдет для многих видов организации микробизнеса на дому или в арендном помещении — от производства чего-либо до небольшого магазина. Однако в дальнейшем потребуются дополнительные вложения — в приобретение товара для последующей продажи, для рекламы и перевозок", — объяснил бизнесмен.

По его словам, 50 тысяч рублей точно хватит, чтобы, например, выращивать какую-либо сельскохозяйственную продукцию на своем участке с последующей продажей. Деньги пойдут на покупку семян, удобрений, упаковки, на логистику и транспортные расходы перевозки и доставки рассады или готовой садовой продукции.
Другой собеседник агентства, основатель криптосообщества "Рой-клуб" Владимир Мошкин выразил мнение, что 50 тысяч рублей — это "прекрасная стартовая сумма" для того, чтобы попробовать свои силы в цифровых активах. Речь идет не только о криптовалютах и биткоине, но и различных децентрализованных финансовых инструментах, токенизированных активах.
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Владимир МошкинФедор СидоровРоссияБизнесОбществоЭкономика
 
 
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