https://ria.ru/20210609/biznes-1736225908.html

Инвестор рассказал, какой бизнес можно открыть с 50 тысячами рублей

Инвестор рассказал, какой бизнес можно открыть с 50 тысячами рублей - РИА Новости, 09.06.2021

Инвестор рассказал, какой бизнес можно открыть с 50 тысячами рублей

Пятьдесят тысяч рублей, конечно, небольшой капитал, но и этой суммы достаточно, чтобы начать бизнес. Все зависит от направления деятельности предпринимателя и... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T03:15

2021-06-09T03:15

2021-06-09T03:15

владимир мошкин

федор сидоров

россия

бизнес

общество

экономика

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пятьдесят тысяч рублей, конечно, небольшой капитал, но и этой суммы достаточно, чтобы начать бизнес. Все зависит от направления деятельности предпринимателя и от стоимости оборудования, которое может понадобиться, рассказал агентству "Прайм" частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.По его словам, 50 тысяч рублей точно хватит, чтобы, например, выращивать какую-либо сельскохозяйственную продукцию на своем участке с последующей продажей. Деньги пойдут на покупку семян, удобрений, упаковки, на логистику и транспортные расходы перевозки и доставки рассады или готовой садовой продукции.Другой собеседник агентства, основатель криптосообщества "Рой-клуб" Владимир Мошкин выразил мнение, что 50 тысяч рублей — это "прекрасная стартовая сумма" для того, чтобы попробовать свои силы в цифровых активах. Речь идет не только о криптовалютах и биткоине, но и различных децентрализованных финансовых инструментах, токенизированных активах.

https://ria.ru/20210604/dollar-1735543349.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир мошкин, федор сидоров, россия, бизнес, общество, экономика