Онлайн-конференция о 3-ей Российской молодежной архитектурной биеннале
10 июня в 14:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная открытию третьей Российской молодежной архитектурной биеннале.
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Участники:
- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек ФАЙЗУЛЛИН;
- куратор биеннале, председатель жюри, руководитель архитектурных бюро СПИЧ (Россия) и Tchoban Voss Architekten (Германия) Сергей ЧОБАН;
- директор биеннале, помощник Президента Республики Татарстан Наталия ФИШМАН-БЕКМАМБЕТОВА;
- победитель второй Российской молодежной архитектурной биеннале Александр АЛЯЕВ.
Биеннале вновь станет площадкой для профессионального роста, образовательным полигоном для творческих прорывов, уникальным архитектурным клубом, объединяющим лучших молодых архитекторов.
На онлайн-конференции будут обозначены сроки проведения конкурса, освещены основные идеи, цели и задачи, которые предстоит решить участникам биеннале.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек ФАЙЗУЛЛИН;
- куратор биеннале, председатель жюри, руководитель архитектурных бюро СПИЧ (Россия) и Tchoban Voss Architekten (Германия) Сергей ЧОБАН;
- директор биеннале, помощник Президента Республики Татарстан Наталия ФИШМАН-БЕКМАМБЕТОВА;
- победитель второй Российской молодежной архитектурной биеннале Александр АЛЯЕВ.
Биеннале вновь станет площадкой для профессионального роста, образовательным полигоном для творческих прорывов, уникальным архитектурным клубом, объединяющим лучших молодых архитекторов.
На онлайн-конференции будут обозначены сроки проведения конкурса, освещены основные идеи, цели и задачи, которые предстоит решить участникам биеннале.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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