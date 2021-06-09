https://ria.ru/20210609/biennale-1736274866.html

Онлайн-конференция о 3-ей Российской молодежной архитектурной биеннале

Онлайн-конференция о 3-ей Российской молодежной архитектурной биеннале - РИА Новости, 09.06.2021

Онлайн-конференция о 3-ей Российской молодежной архитектурной биеннале

10 июня в 14:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная открытию третьей Российской молодежной архитектурной биеннале.

2021-06-09T12:34

2021-06-09T12:34

2021-06-09T12:34

анонсы

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Задать вопросУчастники:- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек ФАЙЗУЛЛИН;- куратор биеннале, председатель жюри, руководитель архитектурных бюро СПИЧ (Россия) и Tchoban Voss Architekten (Германия) Сергей ЧОБАН;- директор биеннале, помощник Президента Республики Татарстан Наталия ФИШМАН-БЕКМАМБЕТОВА;- победитель второй Российской молодежной архитектурной биеннале Александр АЛЯЕВ.Биеннале вновь станет площадкой для профессионального роста, образовательным полигоном для творческих прорывов, уникальным архитектурным клубом, объединяющим лучших молодых архитекторов. На онлайн-конференции будут обозначены сроки проведения конкурса, освещены основные идеи, цели и задачи, которые предстоит решить участникам биеннале.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы