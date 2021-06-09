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Онлайн-конференция о 3-ей Российской молодежной архитектурной биеннале
Онлайн-конференция о 3-ей Российской молодежной архитектурной биеннале - РИА Новости, 09.06.2021
Онлайн-конференция о 3-ей Российской молодежной архитектурной биеннале
10 июня в 14:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная открытию третьей Российской молодежной архитектурной биеннале.
2021-06-09T12:34
2021-06-09T12:34
анонсы
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Задать вопросУчастники:- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек ФАЙЗУЛЛИН;- куратор биеннале, председатель жюри, руководитель архитектурных бюро СПИЧ (Россия) и Tchoban Voss Architekten (Германия) Сергей ЧОБАН;- директор биеннале, помощник Президента Республики Татарстан Наталия ФИШМАН-БЕКМАМБЕТОВА;- победитель второй Российской молодежной архитектурной биеннале Александр АЛЯЕВ.Биеннале вновь станет площадкой для профессионального роста, образовательным полигоном для творческих прорывов, уникальным архитектурным клубом, объединяющим лучших молодых архитекторов. На онлайн-конференции будут обозначены сроки проведения конкурса, освещены основные идеи, цели и задачи, которые предстоит решить участникам биеннале.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о 3-ей Российской молодежной архитектурной биеннале

12:34 09.06.2021
 
Читать ria.ru в
10 июня в 14:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная открытию третьей Российской молодежной архитектурной биеннале.
Задать вопрос

Участники:
- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек ФАЙЗУЛЛИН;
- куратор биеннале, председатель жюри, руководитель архитектурных бюро СПИЧ (Россия) и Tchoban Voss Architekten (Германия) Сергей ЧОБАН;
- директор биеннале, помощник Президента Республики Татарстан Наталия ФИШМАН-БЕКМАМБЕТОВА;
- победитель второй Российской молодежной архитектурной биеннале Александр АЛЯЕВ.

Биеннале вновь станет площадкой для профессионального роста, образовательным полигоном для творческих прорывов, уникальным архитектурным клубом, объединяющим лучших молодых архитекторов.
На онлайн-конференции будут обозначены сроки проведения конкурса, освещены основные идеи, цели и задачи, которые предстоит решить участникам биеннале.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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