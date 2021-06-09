https://ria.ru/20210609/bankrotstvo-1736316425.html

Госдума ужесточила ответственность за преднамеренное банкротство

Госдума ужесточила ответственность за преднамеренное банкротство - РИА Новости, 09.06.2021

Госдума ужесточила ответственность за преднамеренное банкротство

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон об усилении ответственности арбитражного управляющего и председателя... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:45

2021-06-09T15:45

2021-06-09T15:45

россия

банкротство

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон об усилении ответственности арбитражного управляющего и председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве, а также об установлении повышенных мер - до 7 лет лишения свободы - за преднамеренное банкротство с использованием служебного положения.Изменения вносятся в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса РФ.В соответствии с принятым законом, усиливается ответственность арбитражного управляющего, а также председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) за неправомерные действия при банкротстве. Так, им может грозить штраф в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.Также повышаются санкции за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, совершенные с использованием служебного положения или группой лиц по предварительному сговору, или же организованной группой: санкции составят от 3 до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет вместе со штрафом в размере до 5 миллионов.В пояснительной записке отмечается, что "дифференциация мер уголовной ответственности позволит индивидуализировать наказание с учетом степени общественной опасности содеянного".Вместе с тем, статья 195 УК РФ дополняется примечанием, в соответствии с которым "лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей, а также статьей 196 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, выявлению лиц, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, и если в его действиях не содержится иного состава".

https://ria.ru/20210517/bankrot-1732588327.html

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россия, банкротство, госдума рф, экономика