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Туризм
https://ria.ru/20210609/aviasoobschenie-1736331545.html
МИД прокомментировал ситуацию с авиасообщением между Россией и Турцией
МИД прокомментировал ситуацию с авиасообщением между Россией и Турцией - РИА Новости, 09.06.2021
МИД прокомментировал ситуацию с авиасообщением между Россией и Турцией
Россия и Турция во время консультаций по линии МИД подчеркнули важность возобновления плотных рабочих контактов и полномасштабного авиасообщения между странами... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:50
2021-06-09T17:04
туризм
коронавирус covid-19
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сергей вершинин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия и Турция во время консультаций по линии МИД подчеркнули важность возобновления плотных рабочих контактов и полномасштабного авиасообщения между странами по мере нормализации ситуации c COVID-19, сообщили в среду в российском дипведомстве.Во вторник Москве прошли российско-турецкие межмидовские консультации с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом. С российской стороны в консультациях приняли участие заместители министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин, Александр Грушко и Анрей Руденко."Участники консультаций сошлись во мнении о важности поддержания высокой динамики российско-турецкого политического диалога, возобновления по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки плотных рабочих контактов по линии заинтересованных ведомств и полномасштабного авиасообщения между Россией и Турцией", - отметили в министерстве.Стороны условились продолжить обсуждение всего комплекса двусторонних связей."Особое значение имеет наращивание взаимодействия в сфере борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции, в том числе налаживание совместного производства российской вакцины "Спутник V" на территории Турции", - подчеркнули в МИД РФ.
https://ria.ru/20210519/aviasoobschenie-1732988901.html
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коронавирус covid-19, туризм, сергей вершинин, александр грушко, москва, в мире, россия, турция

МИД прокомментировал ситуацию с авиасообщением между Россией и Турцией

16:50 09.06.2021 (обновлено: 17:04 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбул
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия и Турция во время консультаций по линии МИД подчеркнули важность возобновления плотных рабочих контактов и полномасштабного авиасообщения между странами по мере нормализации ситуации c COVID-19, сообщили в среду в российском дипведомстве.
Во вторник Москве прошли российско-турецкие межмидовские консультации с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом. С российской стороны в консультациях приняли участие заместители министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин, Александр Грушко и Анрей Руденко.
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"Участники консультаций сошлись во мнении о важности поддержания высокой динамики российско-турецкого политического диалога, возобновления по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки плотных рабочих контактов по линии заинтересованных ведомств и полномасштабного авиасообщения между Россией и Турцией", - отметили в министерстве.
Стороны условились продолжить обсуждение всего комплекса двусторонних связей.
"Особое значение имеет наращивание взаимодействия в сфере борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции, в том числе налаживание совместного производства российской вакцины "Спутник V" на территории Турции", - подчеркнули в МИД РФ.
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