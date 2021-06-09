https://ria.ru/20210609/aviasoobschenie-1736331545.html

МИД прокомментировал ситуацию с авиасообщением между Россией и Турцией

МИД прокомментировал ситуацию с авиасообщением между Россией и Турцией - РИА Новости, 09.06.2021

МИД прокомментировал ситуацию с авиасообщением между Россией и Турцией

Россия и Турция во время консультаций по линии МИД подчеркнули важность возобновления плотных рабочих контактов и полномасштабного авиасообщения между странами... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:50

2021-06-09T16:50

2021-06-09T17:04

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия и Турция во время консультаций по линии МИД подчеркнули важность возобновления плотных рабочих контактов и полномасштабного авиасообщения между странами по мере нормализации ситуации c COVID-19, сообщили в среду в российском дипведомстве.Во вторник Москве прошли российско-турецкие межмидовские консультации с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом. С российской стороны в консультациях приняли участие заместители министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин, Александр Грушко и Анрей Руденко."Участники консультаций сошлись во мнении о важности поддержания высокой динамики российско-турецкого политического диалога, возобновления по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки плотных рабочих контактов по линии заинтересованных ведомств и полномасштабного авиасообщения между Россией и Турцией", - отметили в министерстве.Стороны условились продолжить обсуждение всего комплекса двусторонних связей."Особое значение имеет наращивание взаимодействия в сфере борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции, в том числе налаживание совместного производства российской вакцины "Спутник V" на территории Турции", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20210519/aviasoobschenie-1732988901.html

https://ria.ru/20210429/kurorty-1730458562.html

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коронавирус covid-19, туризм, сергей вершинин, александр грушко, москва, в мире, россия, турция