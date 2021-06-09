https://ria.ru/20210609/abkhaziya-1736304731.html

В Абхазии третьи сутки не могут найти упавшую в реку россиянку

В Абхазии третьи сутки не могут найти упавшую в реку россиянку - РИА Новости, 09.06.2021

В Абхазии третьи сутки не могут найти упавшую в реку россиянку

Третьи сутки в Бзыбском ущелье продолжаются поиски российской туристки Дарьи Манасовой, упавшей в горную реку с моста в Рицинском реликтовом национальном парке... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:02

2021-06-09T16:02

2021-06-09T16:02

туризм

туризм

туристы

мчс абхазии

новости - туризм

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/117881/24/1178812488_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_6cf8128149014f6dea5fa828080cc696.jpg

СУХУМ, 9 июн – РИА Новости. Третьи сутки в Бзыбском ущелье продолжаются поиски российской туристки Дарьи Манасовой, упавшей в горную реку с моста в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии, сообщили РИА Новости в среду в МЧС Абхазии.Спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков, но девушку так и не нашли. Мост, с которого упала отдыхающая, был без оградительных перил. Как сообщали в МЧС Абхазии, из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное."Мы продолжаем тщательный поиск девушки. Пока нет никаких результатов", – сообщил представитель ведомства.Задействованы около 30 человек личного состава МЧС Абхазии и сотрудники Рицинского национального реликтового парка. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния взял поисково-спасательную операцию под личный контроль.Это не первое происшествие с российскими туристами в Абхазии за последний месяц. В середине мая в горах пропал 64-летний россиянин Владимир Ульянов.

https://ria.ru/20210608/abkhaziya-1736168382.html

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, мчс абхазии, новости - туризм, абхазия