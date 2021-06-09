https://ria.ru/20210609/abkhaziya-1736304731.html
В Абхазии третьи сутки не могут найти упавшую в реку россиянку
В Абхазии третьи сутки не могут найти упавшую в реку россиянку - РИА Новости, 09.06.2021
В Абхазии третьи сутки не могут найти упавшую в реку россиянку
Третьи сутки в Бзыбском ущелье продолжаются поиски российской туристки Дарьи Манасовой, упавшей в горную реку с моста в Рицинском реликтовом национальном парке... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:02
2021-06-09T16:02
2021-06-09T16:02
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СУХУМ, 9 июн – РИА Новости. Третьи сутки в Бзыбском ущелье продолжаются поиски российской туристки Дарьи Манасовой, упавшей в горную реку с моста в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии, сообщили РИА Новости в среду в МЧС Абхазии.Спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков, но девушку так и не нашли. Мост, с которого упала отдыхающая, был без оградительных перил. Как сообщали в МЧС Абхазии, из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное."Мы продолжаем тщательный поиск девушки. Пока нет никаких результатов", – сообщил представитель ведомства.Задействованы около 30 человек личного состава МЧС Абхазии и сотрудники Рицинского национального реликтового парка. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния взял поисково-спасательную операцию под личный контроль.Это не первое происшествие с российскими туристами в Абхазии за последний месяц. В середине мая в горах пропал 64-летний россиянин Владимир Ульянов.
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туризм, туристы, мчс абхазии, новости - туризм, абхазия
СУХУМ, 9 июн – РИА Новости. Третьи сутки в Бзыбском ущелье продолжаются поиски российской туристки Дарьи Манасовой, упавшей в горную реку с моста в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии, сообщили РИА Новости в среду в МЧС Абхазии.
Спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков, но девушку так и не нашли. Мост, с которого упала отдыхающая, был без оградительных перил. Как сообщали в МЧС Абхазии, из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное.
"Мы продолжаем тщательный поиск девушки. Пока нет никаких результатов", – сообщил представитель ведомства.
Задействованы около 30 человек личного состава МЧС Абхазии и сотрудники Рицинского национального реликтового парка. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния взял поисково-спасательную операцию под личный контроль.
Это не первое происшествие с российскими туристами в Абхазии за последний месяц. В середине мая в горах пропал 64-летний россиянин Владимир Ульянов.