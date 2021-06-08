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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Более 20 змей и крокодила из Москвы отправили в Кострому
Более 20 змей и крокодила из Москвы отправили в Кострому - РИА Новости, 10.06.2021
Более 20 змей и крокодила из Москвы отправили в Кострому
Более 20 змей и крокодила из Центра реабилитации диких животных Москвы отправили в Кострому, сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-08T18:17
2021-06-10T18:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей бурмистров
москва
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 20 змей и крокодила из Центра реабилитации диких животных Москвы отправили в Кострому, сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров."Мы сегодня передавали из нашего центра реабилитации партию змей, которая уедет в эколого-биологический центр "Следово" в Костромской области. Это специализированная организация, которая имеет биологический уклон, профессионально содержит змей, рассказывает про них, занимается со школьниками, студентами. Это не первая передача, мы точно знаем, что там им будет очень хорошо", - рассказал журналистам Бурмистров.Он отметил, что всего передали порядка 20 змей - маисовые полоза, молочные змеи, королевские змеи, тигровый и сетчатый питоны, а также крокодила. Все эти змеи приехали в Центр с улиц и квартир в Москве, после того, как сбежали от хозяев.
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сергей бурмистров, москва

Более 20 змей и крокодила из Москвы отправили в Кострому

18:17 08.06.2021 (обновлено: 18:45 10.06.2021)
 
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города МосквыПередача змей из Центра реабилитации Москвы зоопарку Костромы
Передача змей из Центра реабилитации Москвы зоопарку Костромы - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 20 змей и крокодила из Центра реабилитации диких животных Москвы отправили в Кострому, сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
"Мы сегодня передавали из нашего центра реабилитации партию змей, которая уедет в эколого-биологический центр "Следово" в Костромской области. Это специализированная организация, которая имеет биологический уклон, профессионально содержит змей, рассказывает про них, занимается со школьниками, студентами. Это не первая передача, мы точно знаем, что там им будет очень хорошо", - рассказал журналистам Бурмистров.
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Он отметил, что всего передали порядка 20 змей - маисовые полоза, молочные змеи, королевские змеи, тигровый и сетчатый питоны, а также крокодила. Все эти змеи приехали в Центр с улиц и квартир в Москве, после того, как сбежали от хозяев.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей БурмистровМосква
 
 
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