Он не козел! Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал фото редчайшего горала
© Фото : @instagram/amurleo_landАмурский горал, занесённый в Красную книгу, на территории национального парка "Земле леопарда"
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме снимки одного из самых редких копытных в мире.
"Жил-был у бабушки серенький козлик… — комментируют снимки специалисты. — Но это не он. Это амурский горал, занесенный в Красную книгу, и он живет на "Земле леопарда".
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Скрытные копытные встречаются не только в этом нацпарке, но остается одним из редчайших копытных в мире. Общая численность этих представителей подсемейства козлиных науке не известна.
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"Стихия амурских горалов – горы, где зимой сильный ветер сдувает снег и открывает доступ к корму, например, пучкам травы или желудям. А главное препятствие для их расселения – недостаток пригодных для них мест обитания", — поясняют эксперты.
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Российская популяция раздроблена на мелкие группировки, основная часть которых сосредоточена у подножий гор в восточной части Приморского края. Всего в регионе насчитывается около 700-900 этих животных.
⠀
Скрытные копытные встречаются не только в этом нацпарке, но остается одним из редчайших копытных в мире. Общая численность этих представителей подсемейства козлиных науке не известна.
⠀
"Стихия амурских горалов – горы, где зимой сильный ветер сдувает снег и открывает доступ к корму, например, пучкам травы или желудям. А главное препятствие для их расселения – недостаток пригодных для них мест обитания", — поясняют эксперты.
⠀
Российская популяция раздроблена на мелкие группировки, основная часть которых сосредоточена у подножий гор в восточной части Приморского края. Всего в регионе насчитывается около 700-900 этих животных.