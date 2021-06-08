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Он не козел! Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал фото редчайшего горала

Он не козел! Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал фото редчайшего горала - РИА Новости, 08.06.2021

Он не козел! Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал фото редчайшего горала

Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме снимки одного из самых редких копытных в мире. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T03:05

2021-06-08T03:05

2021-06-08T03:05

туризм

дикие животные

национальный парк "земля леопарда"

новости - туризм

приморский край

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме снимки одного из самых редких копытных в мире. "Жил-был у бабушки серенький козлик… — комментируют снимки специалисты. — Но это не он. Это амурский горал, занесенный в Красную книгу, и он живет на "Земле леопарда".⠀Скрытные копытные встречаются не только в этом нацпарке, но остается одним из редчайших копытных в мире. Общая численность этих представителей подсемейства козлиных науке не известна.⠀"Стихия амурских горалов – горы, где зимой сильный ветер сдувает снег и открывает доступ к корму, например, пучкам травы или желудям. А главное препятствие для их расселения – недостаток пригодных для них мест обитания", — поясняют эксперты.⠀Российская популяция раздроблена на мелкие группировки, основная часть которых сосредоточена у подножий гор в восточной части Приморского края. Всего в регионе насчитывается около 700-900 этих животных.

https://ria.ru/20210604/zhivotnye-1735490151.html

приморский край

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дикие животные, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край