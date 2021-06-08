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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210608/zapovednik-1736040989.html
Он не козел! Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал фото редчайшего горала
Он не козел! Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал фото редчайшего горала - РИА Новости, 08.06.2021
Он не козел! Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал фото редчайшего горала
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме снимки одного из самых редких копытных в мире. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T03:05
2021-06-08T03:05
туризм
дикие животные
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
приморский край
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме снимки одного из самых редких копытных в мире. "Жил-был у бабушки серенький козлик… — комментируют снимки специалисты. — Но это не он. Это амурский горал, занесенный в Красную книгу, и он живет на "Земле леопарда".⠀Скрытные копытные встречаются не только в этом нацпарке, но остается одним из редчайших копытных в мире. Общая численность этих представителей подсемейства козлиных науке не известна.⠀"Стихия амурских горалов – горы, где зимой сильный ветер сдувает снег и открывает доступ к корму, например, пучкам травы или желудям. А главное препятствие для их расселения – недостаток пригодных для них мест обитания", — поясняют эксперты.⠀Российская популяция раздроблена на мелкие группировки, основная часть которых сосредоточена у подножий гор в восточной части Приморского края. Всего в регионе насчитывается около 700-900 этих животных.
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дикие животные, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край

Он не козел! Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал фото редчайшего горала

03:05 08.06.2021
 
© Фото : @instagram/amurleo_landАмурский горал, занесённый в Красную книгу, на территории национального парка "Земле леопарда"
Амурский горал, занесённый в Красную книгу, на территории национального парка Земле леопарда - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : @instagram/amurleo_land
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме снимки одного из самых редких копытных в мире.
"Жил-был у бабушки серенький козлик… — комментируют снимки специалисты. — Но это не он. Это амурский горал, занесенный в Красную книгу, и он живет на "Земле леопарда".

Скрытные копытные встречаются не только в этом нацпарке, но остается одним из редчайших копытных в мире. Общая численность этих представителей подсемейства козлиных науке не известна.

"Стихия амурских горалов – горы, где зимой сильный ветер сдувает снег и открывает доступ к корму, например, пучкам травы или желудям. А главное препятствие для их расселения – недостаток пригодных для них мест обитания", — поясняют эксперты.

Российская популяция раздроблена на мелкие группировки, основная часть которых сосредоточена у подножий гор в восточной части Приморского края. Всего в регионе насчитывается около 700-900 этих животных.
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