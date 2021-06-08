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Камчатский заповедник опубликовал уникальные фото соболиной свадьбы
Камчатский заповедник опубликовал уникальные фото соболиной свадьбы - РИА Новости, 08.06.2021
Камчатский заповедник опубликовал уникальные фото соболиной свадьбы
Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме уникальные кадры соболиной свадьбы. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T00:46
2021-06-08T08:26
хорошие новости
туризм
дикие животные
кроноцкий заповедник
камчатский край
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме уникальные кадры соболиной свадьбы.Сотрудники природоохранной территории надеются, что через девять-десять месяцев семья соболей пополнится, хотя "конфетно-букетный" период у этих зверей проходит весьма экстремально."После утреннего сеанса связи я вышел из дома и услышал странные звуки: громкие пощелкивания, шипение и необычные крики. Начал искать их источник, прошел немного и увидел недалеко от кордона соболя, который сидел на дереве. Я подумал, что он кого-то поймал, и побежал за фотоаппаратом, — рассказывает автор снимка. —Вернувшись, тихонько подошел поближе и заметил, что там два зверя. Один сидел на вершине березы, на самых тоненьких ветках, а второй пытался залезть и достать его. Своим присутствием я нечаянно спугнул его, и зверек начал кружить вокруг дерева. Когда он привык к моему присутствию, стремглав залез на ствол и, поднявшись до той ветки, на которой сидел другой соболь, сильно качнул ее — в результате тот упал и рванул на другое дерево".Забравшись на соседнюю березу, соболь-самец пробовал дотянуться до своей "пассии", но потерпев неудачу, перепрыгнул и залез на ту же ветку, где сидела самка. "Ветка была тонкой и сильно прогнулась под тяжестью парочки. Оба соболя упали с дерева и убежали в лес", — уточняет фотограф.Кроноцкий заповедник был создан в 1934 году в первую очередь для сохранения популяции камчатского соболя, численность которого сильно скратилась из-за бесконтрольной охоты на пушного зверя.
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туризм, дикие животные, кроноцкий заповедник, камчатский край

Камчатский заповедник опубликовал уникальные фото соболиной свадьбы

00:46 08.06.2021 (обновлено: 08:26 08.06.2021)
 
© Фото : Instagram/Кроноцкий заповедник/Алексей ОзнобихинБрачные игры соболей в Кроноцком заповеднике
Брачные игры соболей в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : Instagram/Кроноцкий заповедник/Алексей Ознобихин
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме уникальные кадры соболиной свадьбы.
Сотрудники природоохранной территории надеются, что через девять-десять месяцев семья соболей пополнится, хотя "конфетно-букетный" период у этих зверей проходит весьма экстремально.

"После утреннего сеанса связи я вышел из дома и услышал странные звуки: громкие пощелкивания, шипение и необычные крики. Начал искать их источник, прошел немного и увидел недалеко от кордона соболя, который сидел на дереве. Я подумал, что он кого-то поймал, и побежал за фотоаппаратом, — рассказывает автор снимка. —
Вернувшись, тихонько подошел поближе и заметил, что там два зверя. Один сидел на вершине березы, на самых тоненьких ветках, а второй пытался залезть и достать его. Своим присутствием я нечаянно спугнул его, и зверек начал кружить вокруг дерева. Когда он привык к моему присутствию, стремглав залез на ствол и, поднявшись до той ветки, на которой сидел другой соболь, сильно качнул ее — в результате тот упал и рванул на другое дерево".

Забравшись на соседнюю березу, соболь-самец пробовал дотянуться до своей "пассии", но потерпев неудачу, перепрыгнул и залез на ту же ветку, где сидела самка. "Ветка была тонкой и сильно прогнулась под тяжестью парочки. Оба соболя упали с дерева и убежали в лес", — уточняет фотограф.

Кроноцкий заповедник был создан в 1934 году в первую очередь для сохранения популяции камчатского соболя, численность которого сильно скратилась из-за бесконтрольной охоты на пушного зверя.
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